SAS-selskap får over 2,6 mill. i kontantstøtte – sier opp over 400 ansatte

SAS Ground Handling Norway har fått innvilget kontantstøtte etter et omsetningstap på 35 millioner. Det er imidlertid ikke nok til å redde de rundt 480 årsverkene som skal kuttes.

Kontantstøtten bidrar, men er ikke nok til å redde jobben til alle ansatte Vis mer Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 6. juli 2020 20:42 , Publisert: 6. juli 2020 20:30

SAS’ datterselskap SAS Ground Handling Norway fikk i torsdag innvilget drøye 2,6 millioner norske kroner i kontantstøtte for perioden mars 2020.

I mars hadde selskapet en omsetning på nesten 78 millioner kroner. Dette er en nedgang på over 35 millioner kroner fra samme periode i fjor, da de omsatte for drøyt 113 millioner kroner. Selskapet hadde 12,4 millioner kroner i uunngåelige faste kostnader i perioden.

SAS Ground Handling Norway står for innsjekking, håndtering av bagasje og lignende oppgaver som skjer i og utenfor Gardermoen. De er ikke bare leverandører bare for SAS, men også 40 andre flyselskap, inkludert Lufthansa, Airfrance, og Qatar Airways.

Kutter rundt 480 årsverk

Selskapets administrerende direktør Siv Lunde Kolrud forteller til E24 at de har opplevd kraftig nedgang i produksjonen.

– Det er klart at vi har lidd et betydelig tap, og kontantstøtten kan ikke dekke skadene og det bidrar noe.

Etter coronaviruset og nedstengningen har SAS Ground Handling Norway måttet permittere 75 prosent av de ansatte, men ser nå at de må tilpasse kostnadene.

– Vi har startet en oppsigelsesprosess, og det er rundt 40 prosent av de ansatte som vil bli påvirket.

Tidligere i april fortalte SAS at de måtte kutte 1.300 stillinger i Norge, og dette inkluderer de ansatte i SAS Ground Handling Norway.

Selskapet har 1.200 årsverk som jobber på Gardermoen.

Skulle gjerne fått hjelp av Norge

Tirsdag forrige uke presentere morselskapet SAS en omfattende redningsplan, som innebærer at eierne sprøyter inn 12 milliarder svenske kroner (12, 5 milliarder norske kroner) i frisk kapital, i tillegg til at gjelden reduseres og en rekke andre grep tas.

– Jeg hadde gjerne sett at Norge var med, gitt at SAS er en så viktig del av skandinavisk luftfart. Norge har gjort sitt valg om at man heller stiller med garanti til lån og støtte til ruter. Det respekterer vi, sa SAS-sjefen til E24 tirsdag.

Den norske staten har tidligere deltatt med kapital til SAS, blant annet i forbindelse med krisehøsten 2012 da selskapet holdt på å gå konkurs. Norge solgte imidlertid de siste aksjene sine i SAS i 2018.