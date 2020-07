Hotellkonsernet Maribel slås konkurs

Det norske hotellkonsernet Maribel har fulle hoteller, men melder tirsdag oppbud, ifølge Dagens Næringsliv. Kreditorene står igjen med krav på over en milliard.

LOKAL KONKURS: First Hotel Grims Grenka i Oslo er blant dem som påvirkes av Maribel-konkursen Vis mer Michaelsen, Gard / E24

Mads Yksnøy

Publisert: Oppdatert: 14. juli 2020 17:27 , Publisert: 14. juli 2020 15:55

Det store norske selskapet har siden 2018 stått for driften av rundt 50 hoteller under merkenavnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott. Nå må hotellkonsernet gi seg, mens hotellene er fulle og har positiv kontantstrøm, skriver Dagens Næringsliv tirsdag.

Allerede før koronakrisen slo til i mars, kunne selskapet melde om store underskudd, i tillegg til brudd med lånebetingelsene.

– Vi har jobbet iherdig siden i fjor høst for å få til en langsiktig finansiering med våre tre hovedkreditorer Vastint, Host og Marriott. Dessverre kom vi ikke i mål med dette før koronakrisen slo inn, sier sjef i Maribel-konsernet Pål Mørch til DN.

– Konkursen er coronarelatert

Selskapet hadde før coronakrisen vel 2.200 ansatte og det er for tidlig å si hvor mange ansatte som vil bli rammet av konkursen, sier Mørch til avisen.

– Det er veldig trist det hele – og vi kan definitivt slå fast at konkursen er coronarelatert. Nei, vi var ikke friske og raske før corona, men vi var i ferd med å rydde opp i en rotete finansiell situasjon og mente absolutt konsernet hadde livets rett, sier han.

Det er i første omgang meldt oppbud i selskapet Tribe Hotel Management, som er morselskap for en vesentlig del av hotellvirksomheten. Tribe Hotel Management har mottatt totalt 7,8 millioner i kontantstøtte de siste tre månedene, ifølge oversikten fra Skatteetaten.

Nyetablert konsern

Hotellkonsernet Maribel ble etablert like før nyttår 2018 da hotellgründer Asmund Haare og hans kjede First Hotels slo seg sammen med drifts- og hotellutviklingsselskapet Belvar, som gjennom et samarbeid med Vastint Hospitality har inngått avtale om å utvikle nye hoteller i Europa for amerikanske Marriott.

Haare eier 33,3 prosent av Maribel-konsernet. Resten er eid av Belvar-eierne Rune Firing og Mads Jacobsen.

Maribel-konsernet eier også møte- og kongresselskapet X Meeting Point. Dette selskapet har fått totalt 8,5 millioner kroner i kontantstøtte under coronakrisen.

Saken oppdateres