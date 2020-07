Nye reiseråd kan avgjøre sommeren for Tromsø-hotellet: – Bare tyskerne kan berge august

Norske turister har holdt liv i flere reiselivsbedrifter hittil i sommer. Men når fellesferien er over, er de avhengige av Europa.

Inger-Helèn Hjemvoll ved Clarion Collection Hotel With i Tromsø tror på at lettelser i reiserådene kan gi nye bookinger over natten. Vis mer Ingun Alette Mæhlum

– Ting kan skje over natten.

Daglig leder Inger-Helèn Hjemvoll ved Clarion Collection Hotel With i Sjøgata i Tromsø tror sommeren raskt kan bedre seg dersom myndighetene åpner for innreise fra flere europeiske land fra 15. juli.

De nye reiserådene er ventet fredag kl. 12.

Hun forteller at da regjeringen i juni åpnet for innreise fra store deler av Norden, strømmet de finske turistene til.

– Det begynte dagen etter pressekonferansen, og siden er det bare kommet ytterligere bookinger, sier Hjemvoll.

Tyskerne kan redde august

Som et resultat har juli måned overgått de beskjedne forventningene hotellet hadde til sommeren. Vanligvis står utlendinger for minst 50 prosent av sommerbookingene.

Nå håper Hjemvoll at åpning mot Tyskland kan bli redningen for sensommeren og høsten, når den norske fellesferien er over.

– Vi håper tyskerne vil hjelpe oss å berge august. Vi vet at de ønsker seg til Norge, blant annet fordi det oppfattes som trygt. Her oppe er det god plass mellom folk, så vi er klare til å ta dem imot.

Marit Utaker i Oslo Guidebureau sier 2020 har vært et katastrofeår. Vis mer Siri Øverland Eriksen

Håper på tysk sensommer

Tyskere, svensker og amerikanere tilbringer flest feriedøgn i Norge, ifølge Visit Norways årlige rapport om norsk turisme.

Med fortsatt høye smittetall i de to sistnevnte landene, knyttes det nå store forventninger til at tyskerne velger å legge sommerferien til Norge.

Det var nettopp tyske turister som la igjen mest penger i Norge i 2019. Det kan bidra til å hente inn den norske reiselivssommeren.

Ingen hjelp fra norske turister

Deleier Marit Utaker i Oslo Guidebureau har gått fra en planlagt omsetning på 20 millioner kroner, til at 90 prosent av alle bookinger forsvant.

– Vi jobber mye med turoperatører og særlig med tyske gjester. I motsetning til andre reiselivsbedrifter har vi ikke fått noe hjelp fra norske turister, sier Utaker.

Fordi byrået stort sett jobber mot grupper og bedrifter, vil det ta tid før bookingene begynner å komme.

– Det tar tid å få dratt i gang apparatet igjen. Jo tidligere vi får beskjed om at det nå går an å begynne å se fremover, desto viktigere, sier Utaker.

Hun sier deres samarbeidspartnere i Tyskland er like spent på dagens nyheter som reiselivsbransjen i Norge.

– Vi vet at tyskerne har veldig lyst til å komme til Norge, så muligheten for å åpne for noe aktivitet etter 15. juli vil være oppløftende, sier Utaker.

90 prosent av all aktivitet forsvant denne sommeren. Norske turister er langt fra like interessert i guidede turer som de utenlandske gjestene. Vis mer Siri Øverland Eriksen

Vil ha svenske møter

Også sjef ved oslohotellet The Hub, André Schreiner, sier det på kort sikt bare er åpning mot Tyskland som kan utgjøre en forskjell.

– Det er veldig positivt for mange i vår bransje dersom det åpnes for at tyske turister kan begynne å reise til Norge igjen, sier Schreiner.

Likevel er han ikke overbevist om at det vil ha noen utslagsgivende effekt.

– Selv om det åpnes for flere tilreisende, er flykapasiteten nå så liten at det egentlig ikke spiller så veldig stor rolle.

Utover høsten er det situasjonen i særlig ett land oslohotellet følger med på: Sverige.

– For oss er det aller viktigst at møtevirksomhet og konferanser kommer i gang igjen. Her er det særlig svenske gjester som utgjør den store forskjellen, sier Schreiner.

På Petter Stordalens flaggskipshotell The Hub i Oslo er det svenskene som kan avgjøre hvordan høsten blir seende ut. Vis mer Berit Roald / NTB scanpix

NHO Reiseliv: – Europeerne avgjør sommeren

– Det er veldig stor spenning og forventning knyttet til reiserådene fredag, sier leder for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Nordmenn ferierer i juli, mens Europa ferierer i august, sier hun.

Mens nordmenn har vært flinke til å reise på norgesferie i juli, sier Krohn Devold at NHOs medlemsbedrifter melder om lite bookinger i august.

– Det blir et «være eller ikke være» for denne sommeren om vi får europeiske gjester på besøk fremover, sier Krohn Devold.

Leder for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold er ikke i tvil: Tyskerne kan avgjøre sommeren for den norske turistnæringen. Vis mer Arnfinn Mauren, Aftenposten

Også hun trekker frem Tyskland som det store spenningsmomentet.

– Tyskerne er spesielt viktige fordi de er flinke til å reise over hele Norge, også til de ytterste skjær, sier Krohn Devold.

Hun legger til at mange virksomheter ser at tyskere har ventet med å avbestille norgesbookinger i august og september.

– Alt fra rorbuer til store hoteller er avhengig av at disse kan komme likevel. Nå teller hver eneste gjest, sier Krohn Devold.