Taxfree-gigant frykter oppsigelser: – Man går med høye skuldre og er usikker

Travel Retail Norway, selskapet bak Taxfree-butikkene har mottatt 6,9 millioner kroner i støtte. Likevel kan de bli nødt til å si opp sine ansatte om situasjonen ikke forbedres, eller permitteringsreglene utvides.

INGEN BESØKENDE: Fulle hyller men tomme butikker på Taxfree på Gardermoen. Silje Katrin Lindblom (26) er en av dem som jobber i Taxfree. Vis mer Haakon Dagestad, TRN/Privat

Publisert: Publisert: 16. mai 2020 08:13

De 50 ansatte som ikke er permittert av de totalt 1.250 bruker sparkesykkel mellom butikkene slik at de kan åpne og stenge i tråd med flyene som går. Noen av dem som er igjen på jobb sørger for å utbetale lønn, sende inn dokumentasjon til Nav og annen nødvendig drift.

– Omsetningen vår har falt dramatisk, med 98 prosent. Vi taper penger hver eneste dag, men holder åpent fordi vi trenger all den likviditet vi kan få inn, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway til E24.

Han legger til at det er en av årsakene til at de jobber med en forlengelse for permitteringsregelverket.

– Vi er avhengige av at det er reisende, og det er det veldig lite av nå. Det er kun et spørsmål om tid. Når de reisende kommer til får vi flere kunder, så ønsker vi å igjen bli en stor arbeidsgiver. Vi vil gjerne slippe å måtte gå til oppsigelser.

– Hvor mange ansatte kan dere bli nødt til å si opp?

– Det kommer an på utviklingen videre. Dersom situasjonen hadde vært som i dag måtte vi sagt opp alle. Vi kan ikke ha flere på jobb, sier Dagestad og legger til:

– Men realistisk sett, om ting blir bedre, er det likevel ganske mange hundre som må sies opp hvis ikke permitteringstiden utvides.

– Ikke blitt noe dårligere

– For noen uker siden var vi en seksmilliardersvirksomhet. Nå er vi en liten butikk, men ideen og driften har ikke blitt noe dårligere av den grunn. Så fort det kommer passasjerer igjen henter vi folk tilbake så fort vi overhode klarer.

Likevel sier Dagestad at det kun er snakk om et par ukers forlengelse av permitteringsordningen med regjeringens nye regler.

– Vi håper på 52 uker som oljearbeiderne fikk et par år tilbake. For oss handler dette om den mentale helsen til våre medarbeidere, vi ønsker ikke at de skal måtte leve med denne utryggheten.

– Vårt mål er derfor at man kan utvide og sikre den nærmeste fremtiden til våre ansatte, og gi dem tryggheten ved å ikke bli oppsagt.

– Vi trenger mer tid enn andre bransjer

Silje Katrin Lindblom (26) er en av dem som jobber i Taxfree. Det har hun gjort siden siden 2017.

– Det påvirker jo hverdagen å være permittert. Jeg er alenemor, og det fører til at man går med høye skuldre og er usikker på om man har jobb eller om man mister den, sier hun til E24.

BEKYMRET: Lindblom er usikker på sin fremtid i TRN. Vis mer PRIVAT

Lindblom forteller at dersom hun blir sagt opp så må hun flytte hjem til sin mor.

– Det fører blant annet til at datteren min må bytte barnehage, og det er bare en av mange bekymringer.

Videre forsøker den utdannede hudpleieren å søke nye stillinger for å se om hun blir ansatt.

– Det er ikke noe annet jeg vil enn å komme tilbake til Taxfree.

Hun forteller videre at det gir de ansatte en større trygghet at Travel Retail Norway har vært gode i dialogen med de ansatte.

– Vi trenger mer tid enn andre bransjer i Norge som ikke blir rammet på samme måte, og håper derfor at staten utvider permitteringstiden til 52 uker.

Mange tvinges til nedbemanning

– Under oljekrisa i 2016 ble permitteringsperioden forlenget fra 26 uker til 52 uker. Nå er situasjonen svært dramatisk for Norges største sysselsetter. Med dagens regler tvinges mange virksomheter som har rimelig grunn til å tro at driften tar seg opp utover høsten til å planlegge og iverksette nedbemanningsprosesser, sier Ivar Horneland Kristensen i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

Han legger til at 59 prosent av deres medlemmer har permittert ansatte, og at kun 30 prosent vurderer å ta folk tilbake i jobb nå.

Vis mer Terje Bendiksby

– Basert på reglene som svarer 15 prosent av våre medlemmer at de vurderer oppsigelser, det gjør at opp mot 7800 arbeidsplasser står i fare. Virke mener vi må ha 52 ukers permittering denne gangen også, sier han.

– Forlengelsen til oktober som kom med revidert nasjonalbudsjett holder ikke. Kompensasjonsordningen må forbedres og forlenges. Lønnskostnader må dekkes for å hjelpe bedriftene å ta permitterte tilbake i jobb, og ordningen må forlenges utover mai. Juni blir en kritisk måned for mange.