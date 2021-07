Norwegian-tillitsvalgt ut mot LO-topp: – Setter arbeidsplasser i fare

Fellesforbundet-lederen sa han som privatperson ikke ville fly med Norwegian etter bonus-avsløringene. Uttalelsene ryster tillitsvalgt i Norwegians kabinforening.

Tillitsvalgt i Norwegians Kabinforening, Rene Charles Gustavsen sier til E24 at Fellesforbundet-leder Jørn Eggums uttalelser «var meget klønete».

– Han ønsker å kritisere ledelsen i Norwegian, men dette ødelegger for selskapet og de ansatte, sier Gustavsen, og legger til:

– Eggum setter norske arbeidsplasser i fare.

– Rystet

Etter et kriseår der Norwegian både har fått utbetalt tre milliarder kroner i statlig lånegaranti og såkalt hybridlån på 1,2 milliarder, ble det i mai vedtatt at Norwegian-ledelsen skulle få bonuser på over 30 millioner kroner. Det kunne E24 avsløre i slutten av juni.

LOs front-lønnsforhandler Jørn Eggum og Ap-leder Jonas Gahr Støre tok et oppgjør med bonusfesten.

– Det er grotesk og meningsløst, sa Eggum til VG.

Mens det lå et vilkår mot bonuser i lånegarantiordningen Norwegian fikk penger gjennom i fjor, er det ikke et tilsvarende vilkår i lånet selskapet fikk innvilget tidligere i år.

– Jeg er forbannet over at det ikke ble flertall på Stortinget for å hindre at det skjer, men det at ledelsen faktisk tar ut bonusene, viser en så dårlig dømmekraft at jeg som privatperson ikke vil fly Norwegian, sa Eggum, og la til:

– Jeg har ingen lyst til å putte pengene mine inn i formuene til dem som sitter på toppen.

Til Eggums uttalelser sier Gustavsen at han ønsker å straffe ledelsen, men at det i praksis kan få alvorlige følger for ansatte.

– Når han går ut i pressen og sier han ikke vil fly med Norwegian på denne måten kan hans utspill få alvorlige følger for ansatte som kan miste jobben. Jeg er rystet.

E24 har vært i kontakt med Fellesforbundet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Lønnsfrys og bonuser

I forbindelse med Norwegians restruktureringsprosess har blant annet selskapets piloter og kabinansatte gått med på en avtale hvor de har lønnsfrys fram til ut 2022.

– Vår første reaksjon var at dette ikke kunne være sant, sa Gustavsen til Klassekampen og la til:

– Vi har kommet med våre klare forventninger til ledelsen, og så deler de ut bonuser slik. Det er usolidarisk når vi har stått og fremdeles står i de tøffe tidene som vi gjør nå, sa han.

Alf Hansen, leder for Norwegian-pilotene i Pilotforbundet, viste også frustrasjon over bonusutbetalingen.

– Den generelle prisveksten i samfunnet ligger på rundt 2 til 3 prosent i året. Hvis dette er tilfellet de neste to årene, så utgjør det en reallønnsnedgang på 5 prosent for oss, sa han.