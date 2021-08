Forbes: Rihanna er milliardær

Etter magasinets beregninger har popstjernen og Fenty-gründeren formue på nesten 2 milliarder dollar.

Rihanna er offisielt milliardær ifølge Forbes estimat. Vis mer byoutline Steven Ferdman/Getty Images/AFP/NTB

Publisert: Publisert: I går 20:53

Rihanna er nå verdt 1,7 milliarder dollar, som tilsvarer omtrent 15 milliarder kroner, ifølge Forbes sine beregninger.

Det gjør henne til den rikeste kvinnelige musikeren i verden, og den nest rikeste kvinnen i underholdningsbransjen. Kun slått av Oprah Winfrey, ifølge magasinet.

Rihanna ble først kjent med debutsingelen «Pon the replay» i 2005, men siden 2017 har det handlet om skjønnhetsprodukter, undertøy og klær under merkenavnet Fenty for popstjernen.

Les også Kosmetikkgigant satser på nok en Kardashian

Skjønnhetsmerket bidrar med mest

Det er Fenty Beauty som står for den største delen av formuen til stjernen ifølge Forbes sine estimater.

Merket satte en ny standard i skjønnhetsbransjen, da det lanserte foundation i 40 ulike farger. Siden kastet flere andre merker seg på trenden, skrev amerikanske Elle i 2018.

De siste årene har Fenty Beauty lansert en rekke andre produkter, og etter to år i salg slo imperiumet Kylie Jenners Kylie cosmetics, i både salg og engasjement i sosiale medier, ifølge MinMote.

Forbes estimerer at 1,4 milliarder dollar av formuen til Rihanna stammer fra verdien av Fenty Beauty.

Hvor Rihanna eier halvparten, og luksuskonglomeratet LVMH eier den andre halvparten. Eieren av nettopp LVMH, Bernard Arnault, har nylig vippet Amazon-grunnlegger Jeff Bezos av tronen som verdens rikeste, meldte Forbes tirsdag.

Les også Kjøper seg inn i Jenners skjønnhetsimperium for 5,5 mrd.

Bygget på mangfold

I 2018 lanserte hun undertøysmerket Savage X Fenty. Magasinet Forbes estimerer at omtrent hennes eierandel i merket er verdt omtrent 270 millioner dollar, som tilsvarer omtrent 2,38 milliarder kroner.

Det er mangfold og inkludering som har preget popstjernes visjon for merkevarene sine.

– Savage kommer i alle former og fasonger, er dere klare, skrev artisten på Instagram da hun lanserte undertøyskolleksjonen.

Motemagasinet Vogue skrev da at kampanjen handlet helt og fult om kroppspositivisme.

Merket driver hun sammen med TechStyle Fashion Group, og i februar ble selskapet verdsatt til 1 milliard dollar etter at det hentet inn 115 millioner dollar i nye midler, ifølge Forbes.

Les også Rihanna-kritikk kostet Snapchat seks milliarder kroner

– Hun lager en merkevare utenfor henne selv

Det har ikke bare vært suksess for Fenty-universet. I februar ble det kjent at luksusklesmerket som Fenty og LVMH skulle lansere ble satt på vent, skrev MinMote.

Rihanna ga ut sitt siste album i 2016, men har siden vært deltagende på enkelte singler viser Spotify-katalogen.

– Hun lager en merkevare utenfor henne selv. Det er ikke bare om Rihanna, sier Shannon Cyone, medgrunnlegger av kunde og produkt konsulentselskapet Bluestock Advisors til Forbes.

– Selv om du ikke liker musikken hennes, så har hun laget en virkelig stil i mote- og skjønnhets universet, legger hun til.