Statsministeren glad for trygging av arbeidsplasser ved Bergen Engines

– Jeg er glad for at Rolls-Royce nå har inngått en avtale om salg av Bergen Engines, og med det sørger for mer trygghet for viktige arbeidsplasser i Bergen.

Statsminister Erna Solberg er glad for at arbeidsplassene ved Bergen Engines nå er trygget, etter at regjeringen stoppet salget til russiske eiere. Vis mer byoutline Silje Katrine Robinson (arkiv)