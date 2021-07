DNB-kortbruk: Stranda er «turistkommune nummer én»

Alle de ti mest populære feriedestinasjonene ligger på Vestlandet, i Midt-Norge og Nordland, viser kortbruken til DNB-kunder.

Tettstedet Hellesylt i Stranda kommune på Sunnmøre, var sentrum for Tom Cruises besøk i september i fjor, i forbindelse med innspillingen av den neste «Mission: Impossible»-filmen. I år er det norske turister som legger igjen 9 av 10 kroner her. Vis mer byoutline Geir Olsen

Av alle DNBs korttransaksjoner i den lille fjordkommunen Stranda på Sunnmøre, kommer nesten 9 av 10 kroner fra tilreisende.

Det gjør kommunen til årets mest populære reisemål i Norge så langt, viser DNBs nasjonale analyse av det foreløpige sommerforbruket.

På plassene bak kommer Lom, Aurland (fjorårets førsteplass på samme tid), Stryn og Moskenes.

Det er ikke helt ulikt fjoråret, men DNB-direktør Ine Oftedahl for datatransformasjon sier de ser en litt annen trend i år likevel.

– Vi ser at reisemønsteret endrer seg litt. I fjor tok vi en «grand tour» av Norge, med typiske turiststeder og ferieperler som folk skulle huke av på listen. I år er det også nærliggende områder og noen mindre klisjéaktige steder som øker veldig, sier Oftedahl.

Omkringliggende områder vokser

En av de mest effektive måtene å måle hvordan økonomien klarer seg, er å følge forbruket til nordmenn gjennom korttransaksjoner.

Tallene er hentet inn fra uke 25 til uke 27, og baserer seg på kortbruken til DNBs kunder i og utenfor Norge. Ukene i 2021 er sammenlignet med tilsvarende datoer i 2019 og 2020, på grunn av stor datoforskyvning.

Tallene gir nå en tydelig pekepinn på hvordan folk ferierer den andre sommeren med pandemi.

– Vi har bedre tid, mer tid til å forberede oss og vi har høstet noen erfaringer fra i fjor. Jeg tror vi prøver å gå litt utenfor allfarvei.

Blant annet ser DNB at turistperlen Stranda, selv om det kommunen hvor de tilreisende legger igjen størst andel penger, ikke vokser like mye som i fjor.

– Steder som Stranda, Stryn og Aurland vokste voldsomt i fjor, og det er ikke helt samme nivå i år. I Lofoten og på Vestlandet begynner også nærliggende områder rundt perlene å vokse betydelig, sier hun.

Blant fylkene er det Møre og Romsdal, Nordland, Trøndelag og Vestland som troner øverst, og alle de ti mest populære kommunene ligger i disse fylkene. 26 av de 30 mest populære destinasjonene ligger også her.

Samtidig er det DNB-kundene i Oslo som er de mest reiseglade, viser tallene. Osloborgerne legger igjen 30 prosent av sitt totale kortforbruk utenfor sitt eget fylke.

Motsatt er det kundene i Agder som er «mest hjemmekjære», heter det i funnene fra DNB. Her legger innbyggerne igjen 86 prosent av kortbruken i eget fylke. Det gir kanskje mening, all den tid fylket samlet sett også henter inn flest kortkroner fra tilreisende.

Hotellene er tilbake

Noen av tallene har overrasket direktør Oftedahl mer enn andre.

– Det mest overraskende i år er den store økningen innen hoteller i Norge. Den økte massivt i fjor for norske turister i Norge, og så øker den enda 50 prosent til i år, sier hun.

Den rådende teorien er ifølge Oftedahl at ferierende i eget land har gått lei av hengekøyer, telt og bobiler, og at man etter en rural norgesferie i 2020, nå har gått tilbake på hotellrommet.

Økningen i kortbruken på norske hoteller i fjor var på 55 prosent i den sammenlignbare perioden.

– Hadde du spurt meg i fjor, ville jeg sagt at det ikke ville bli like høyt i år, at folk sikkert skulle til utlandet, men vi ser at pandemien fortsatt sitter igjen. Vi har fortsatt norgesferie og bruker omtrent like mye som i fjor. Det er godt for norsk reiseliv, som fortsatt mangler utenlandsturisme.

Mange skal bak rattet

– Ellers er det fortsatt bilferie som ser ut til å være den store vinneren, selv om også innenlandsflyging øker noe. Vi ser at man bruker mye på bilutleie og drivstoff.

Denne våren har drivstoffprisene skutt i været. Lokal konkurranse blant bensinstasjonene, kronekursen og mindre oljelager er blant faktorene som gjør årets bilferie til en dyr tur.

– Prisoppgangen er litt av forklaringen. Men selv om vi tar hensyn til det er det fortsatt økning. Så det er større andel bilturisme i år enn i fjor, sier Oftedahl.

Og selv om bilferiene blant DNB-kundene altså går til ferieperlene og omkringliggende områder på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nordland, er storbyene fortsatt med i konkurransen.

– Storbyene har ikke overordnet vokst like mye som utenfor byene. I år ser vi at Oslo igjen klatrer litt, mens Bergen og Stavanger har klatret godt i fjor og reduseres litt i år. Trondheim er den som ligger lavest.

Blant storbyene er det kun Kristiansand som ikke øker kortbruken siden i fjor, men forklaringen er enkel.

– Kristiansand er en liten raring her, de har ikke så mye å gå på, fordi de ligger så høyt fra før. Kristiansand ligger alltid høyt, mens nærliggende kommuner generelt i Agder vokser mest. Så vi ser at folk som vanligvis bare var i Dyreparken skal nå oppdage hele Agder.