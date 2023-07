– Vestlandet kan bli den store taperen

Norwegian og Widerøe konkurrerer i dag på flere ruter ut fra Bergen. Faren for et dårligere tilbud fra Vestlandet kan bli fokus for Konkurransetilsynet.

Flyene til Norwegians konsernsjef Geir Karlsen (t.h.) og Widerøes konsernsjef Stein Nilsen konkurrerer på flere distanser innenriks og utenriks. Det gjelder særlig ut fra Bergen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Da Norwegian i forrige uke la frem planen om å kjøpe Widerøe, ble det sagt at de to selskapene har «kun fem overlappende ruter».

Men da la Norwegian trolig til grunn en ganske snever definisjon.

Bransjenettstedet Flysmart24.no fant alt samme dag som oppkjøpet ble annonsert, flere ruter. Og E24 kan her gi en større oversikt over hvor de to konkurrerer direkte og indirekte.

Det er særlig ut fra Bergen at de to selskapene konkurrerer direkte (se tabellen under). Vi har sett på innenriksruter en fredag i september og utenriks en fredag i juli.

Storsatsing på Vestlandet

Widerøe lanserte i 2018 en ny strategi med en stor satsing på Vestlandet.

Istedenfor at folk må reise fra Vestlandet til Nord-Norge via flybytter på Gardermoen, så skulle Widerøe fly dem direkte.

Bergen skulle bli en ny hub for Widerøe. Tre nye jetfly ble kjøpt. De skulle brukes på både lengre regionale ruter innenriks og til å fly fra Bergen og ut i Europa.

Faren for at konkurransen på Vestlandet svekkes blir trolig noe Konkurransetilsynet vil se på.

Frykter Bergen kan blir taper

Bransjeekspert og journalist Knut-Erik Mikalsen i Flysmart24.no, frykter at Norwegian vil samordne rutene ut fra Bergen.

– Vestlandet kan bli den store taperen. Det gjelder både innenriks og kanskje i større grad tilbudet utenlands. Widerøe har brukt mange år på å bygge opp en større base på Flesland, fremholder Mikalsen.

– Her har de bygd opp et tilbud til populære destinasjoner i Sør-Europa. (...) Dette vil gå i vasken den dagen Norwegian bestemmer at selskapet vil overta all utenlandstrafikk som Widerøe har på Flesland.

Lover å ikke svikte Vestlandet

Konsernsjef Stein Nilsen lover imidlertid E24s lesere at Widerøe vil fortsette fra Bergen som før.

– Det er ingen endringer i Widerøes rutestrategi. Vi satser videre på Bergen og koblingen mellom Nord-Norge og Vestlandet, skriver Nilsen.

Når det gjelder utenlandsrutene fra Flesland, legger Nilsen til:

– Vi har ingen planer om å endre de utenlandsruter vi i dag flyr fra Bergen.

Det gjenstår likevel å se om Norwegians planer i fremtiden blir lik de planene som Widerøe har i dag.

Konkurranse på flere ruter

Det er en god del flere ruter enn bare ut fra Bergen de to konkurrerer på. Blant direkterutene gjelder dette for eksempel Trondheim-Oslo.

Widerøe er imidlertid ikke enig i at deres rute Trondheim-Torp konkurrerer med Norwegians tilsvarende rute til Gardermoen.

– Widerøe anser ikke Gardermoen og Torp som samme marked. Men dette blir opp til Konkurransetilsynet å avgjøre, skriver Widerøe i en e-post.

For de som bor sør og vest for Drammen går det raskere å kjøre til Torp enn til Gardermoen. Reisetiden oppe i luften er den samme.

På Widerøes bookingsider ligger både Torp og Gardermoen under headingen «Oslo, Alle flyplasser".

– Torp i Sandefjord er en annen flyplass, heter det fra Norwegian.

Førstevalget på Norwegians sider for booking er likevel også «Oslo-Alle flyplasser (OSLALL)».

I tillegg til direkteruter, så konkurrerer de to også på flere ruter der én eller begge mellomlander.

Det gjelder både Trondheim-Stavanger og Kristiansand-Tromsø.

På sistnevnte flyr Widerøe sørlendingene via Bergen, mens Norwegian flyr dem via Gardermoen.

– Vil hente info fra andre aktører

– Hovedfokus for tilsynet vil være hvor de to selskapene er konkurrenter. Hvor de har overlappende virksomhet.

Det sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til E24.

Nese legger til at de vil se på mer enn kun de fem rutene som Norwegian selv har nevnt.

– Meldingen fra selskapet om hvor de selv mener de konkurrerer, vil være viktig. Men i tillegg henter tilsynet inn informasjon selv, også fra andre aktører, og gjør våre egne vurderinger.

Sender melding i august

Norwegians innleide konkurranserett-advokater i BAHR jobber nå på spreng med den pliktige meldingen som må sendes tilsynet.

Planen er å sende inn meldingen i løpet av august. Håpet er å få godkjennelse innen nyttår.

Norwegians satser på take off med Widerøe om bord i slutten av 4. kvartal i år.

Fra tilsynet mottar meldingen, har de 25 virkedager på seg til å svare Norwegian.

Det er to utfall:

Tilsynet godkjenner oppkjøpet.

Tilsynet sender et varsel om mulig stans av kjøpet og med hva som er tilsynets bekymringer.

Kan tilby tiltak

Hvis det siste skulle skje, blir det opp til Norwegian å foreslå det som kalles avhjelpende tiltak. Dette for da å komme tilsynet i møte.

Deretter har tilsynet ytterligere 45 virkedager til på seg til å vurdere om de mener disse, eventuelle, tiltakene vil være nok.

På helt generell basis, helt uavhengig av Norwegians kjøp av Widerøe, sier Nese dette om ulike former for tiltak som en oppkjøper kan gjøre:

– Det er to typer avhjelpende tiltak. Det er strukturelle tiltak og tiltak om adferd. Når det er snakk om direkte konkurrenter, foretrekker vi forslag om strukturelle tiltak. Det kan være at de skiller ut en del av den sammenslåtte virksomheten, som så selges til en konkurrent.