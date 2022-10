Svigermor (89) fikk strømavtalen endret uten samtykke: – Dette er et ran

Da Fortum skrudde opp prisene på strømavtalen sin, ble strømregningen til Svein Slaatas svigermor Solveig (89) firedoblet. Hun har krav på refusjon, mener Forbrukerrådet.

Svein Slaata reagerer på den 89 år gamle svigermorens strømregning.

– Dette er et ran, sier Svein Slaata om strømregningen svigermor Solveig Marie på 89 tok med seg på søndagsmiddag med familien i starten av oktober.

Avtalen fra Fortum var nemlig endret, uten at hun hadde fått det med seg. 89-åringen har ikke e-post, og leser ikke sms-er. Strømselskapet hadde tatt manglende tilbakemelding på henvendelse om endring i avtalen som at hun godtok den.

Dermed fikk pensjonisten en regning på 959 kroner for september. Hun har et jevnt forbruk på rundt 175 kilowattimer året rundt, ettersom oppvarming og varmtvann er inkludert i husleien. Vanligvis lå strømregningen på rundt 2–300 kroner.

Halve september har Fortum tatt betalt nær 9 kroner per kilowattime, mens spotprisen i Oslo var på 4,4 kroner i snitt samme måned. Dermed har 90-åringen ikke fått strømstøtte for den høye prisen, ettersom den dekker mellomlegget fra 70 øre til snittet på spotprisen samme måned.

Fakturaen fra Fortum viser en strømpris på 8,99 kroner per kilowatt-time strøm fra 14. september til 1. oktober.

– Jeg er helt sikker på at de spekulerer i at dette er en eldre dame som ikke følger med. Så putter de henne på denne dustete avtalen, sier svigersønn Slaata.

Solveig ønsker ikke å uttale seg til E24 selv, men er kjent med at hennes svigersønn uttaler seg på hennes vegne.

Forbrukerrådet: – Ikke lov

Da Slaata ringte Fortum på vegne av sin svigermor, fikk han beskjed om at kundene som var registrert på den variable avtalen hadde fått en voldsom prisøkning fra 1. september – og at dette var informert om på sms.

At strømselskapet har flyttet kunden uten å hente inn samtykke er ikke lov, mener seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Ved vesentlige endringer eller flytting av kunder over på en annen avtale, er det påkrevd at forbruker samtykker til det. Får ikke selskapet svar, har de ikke rett til å gjøre endringen, sier Iversen.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener en så betydelig endring i pris på en strømavtale ikke kan gjøres uten samtykke fra kunden.

Han mener Slaatas svigermor har krav på å få refundert pengene for avtalen, eller i det minste få tilbake mellomlegget mellom den gamle og nye avtalen.

– Det er ingen grunn til at noen skal betale 9 kroner for strømmen i denne perioden, ikke minst i en tid da det meste blir dyrere og stadig flere får problemer med økonomien. Denne avtalen ville jeg kommet meg av så fort som mulig, sier Iversen.

Han mener såkalte variable avtaler, som Solveig har hatt, ofte er for dyre. Disse kjennetegnes ved at det er vanskelig å vite hvordan strømselskapene kalkulerer prisene.

– Disse avtalene ligger i snitt både over spotpris og fastprisavtaler, i de verste tilfellene er de dobbelt så dyre. Vårt krystallklare råd er å unngå variable avtaler, sier Iversen.

Strømselskapet: – Ikke gjort noen feil her

Fortum mener på sin side at de har forholdt seg til gjeldende regler, og at Solveig ikke har rett på refusjon.

Kommunikasjonssjef Kristian Myrseth i Fortum påpeker at selskapets variable avtaler kalkuleres ut fra forventet pris fremover i tid, og at dette noen ganger går i kundens favør, andre ganger ikke. Denne gangen ble forventet pris langt høyere enn den reelle prisen, forteller Myrseth, og peker på at strømprisene periodevis var svært høye på tidspunktet selskapet satte fremtidige priser for avtalen.

– Det er derfor vi gikk ut og anbefalte kundene våre å bytte til spotprisavtale. Så må vi bare beklage at vi ikke har nådd gjennom til denne kunden med det budskapet, sier Myrseth.

– Forbrukerrådet mener det ikke er lov å øke prisene betydelig uten samtykke, er dere uenige i det?

– Vi har varslet prisendringer i tråd med avtalevilkår.

– Så dere mener prisøkningen ikke er betydelig?

– Det er en betydelig prisøkning, men den er gjort over tid i fire omganger.

– Én måned er ganske kort tid?

– Den påstanden må Forbrukerrådet stå for. Det er ikke gjort noen feil her, men det er beklagelig at vi ikke har nådd gjennom med budskapet om å bytte avtale, sier Myrseth.

Han avviser Slaatas mistanke om at de har spekulert i at en eldre dame ikke ville følge med på sms og bytte avtale.

– Varslingen er gjort i beste hensikt med råd og håp om å hjelpe kundene over på spotpris. Mange har også flyttet.