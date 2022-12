Oppkjøpsfond sammen om milliardinvestering i Oda

Nye og eksisterende investorer går sammen i Odas største pengeinnhenting noensinne. Dagligvareutfordreren verdsettes til 3,5 milliarder kroner – et fall på 6,5 milliarder fra i fjor.

FULLFINANSIERT: Det skal ikke være behov for mer penger for å bli lønnsom med eksisterende plan, ifølge Oda-gründer Karl Munthe-Kaas. Fra høyre: Oda-norgessjef Kristin Thornes Woldsdal, Staffan Mörndal i Verdane, CFO i Oda Vegard Aakre Vik, Martin Gjølme i Summa Equity og Oda-sjef Karl Munthe-Kaas.

De norske oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane går sammen med svenske Kinnevik inn med totalt 1,5 milliarder kroner i ny kapital i Oda.

Dette er finansieringen som konsernsjef Karl Munthe-Kaas sa at de var i sluttfasen med for en måned siden, da han samtidig annonserte betydelige ansattkutt i avdelingen som jobber med internasjonal vekst.

– Det var mer krevende å hente penger i år enn det var i fjor, det er det ikke noe tvil om, sier Munthe-Kaas.

I fjor, da det ennå var svært billig å låne penger, snakket Oda-gründeren om å rulle ut hjemleveringstjenesten i Europa med et voldsomt tempo.

I år har planene for ekspansjon blitt kraftig nedskalert. Oda nøyer seg i første omgang med utrullingen i Finland fra tidligere i år og så en gradvis lansering i Tyskland i starten av 2023.

Men Oda-ledelsen kan fremdeles slå i bordet med vekst.

– De siste månedene har vi vokst med 15–20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Og da var det lockdown. Vi ser at den lojale kundebasen har fortsatt å vokse, og at justeringen til å bli en lavprisaktør har gitt oss et ytterligere løft, sier norgessjef Kristin Thornes Woldsdal.

6,5 milliarder i verdifall

Dette er selskapets største kapitalinnhenting noensinne, forteller Munthe-Kaas.

Oda gjennomførte en enda større investeringsrunde i fjor – på 2,2 milliarder kroner – men det innebar også betydelige salg av aksjer fra eksisterende eiere.

I en mindre transaksjon i kjølvannet av denne ble Oda verdsatt til over 10 milliarder kroner. Ett år senere er ikke kapitalmarkedet villig til å bla opp helt det samme for eierskap i vekstselskaper.

STILLER KRAV: Verdane og Summa Equity forventer positivt driftsresultat for driften i Norge neste år, slik Oda oppnådde i fjor.

Verdane, Summa Equity og Kinnevik eier nå litt over halvparten av selskapet, forteller Staffan Mörndal i investeringsteamet til førstnevnte.

Ettersom Kinnevik hadde en eierandel på rundt 20 prosent fra før, gir det Oda en verdsettelse på rundt 3,5 milliarder kroner.

– Det har aldri vært noen tvil om at vi skulle klare å hente pengene, men det har vært en prosess om å finne riktig pris. Det som var riktig pris i fjor, er ikke riktig pris i år, sier Munthe-Kaas.

– Men nå har vi funnet prisen. Da er det bare å ta kapitalen og fortsette å bygge.

Krever norsk lønnsomhet

De nedskalerte Oda-planene henger ifølge Munthe-Kaas sammen med kapitalmarkedets krav om å kunne vise til lønnsomhet tidligere.

Den norske driften, ekskludert utgifter til internasjonal ekspasjon, ga et positivt resultat på 29 millioner kroner i fjor. Dette gjentas trolig ikke i år – norgessjef Thornes Woldsdal viser til helårseffekter av prisjusteringen og det at de åpnet et splitter nytt lager på Lier – men til neste år er lønnsom drift igjen ambisjonen.

Det er viktig for de nye investorene.

– Det føler vi oss også veldig trygge på at de vil levere, ellers hadde vi ikke gjort den investeringen. Ikke nødvendigvis at hele konsernet er lønnsomt, men at den norske driften er det, sier Mörndal i Verdane.

INN, UT OG INN: Verdane har tidligere hatt eierandel i Oda, men solgte seg ut med god gevinst. Nå er oppkjøpsfondet inne for en horisont på fem til ti år, sier Staffan Mörndal.

– Ser du helst at Oda vokser hyperraskt eller mer moderat?

– Vi har investert med en tydelig plan om at det vi går inn med rekker hele veien til lønnsomhet. Det betyr at vi krever at Oda ikke brenner for mye kapital, men at de vokser så raskt som mulig innenfor rammene av den planen.

– Synes du det er riktig at Oda, som leverer varene helt hjem, skal være en lavprisaktør?

– Jeg synes det er veldig bra at Oda gjør det, for da får man kunder som kanskje ellers ikke ville kommet inn. Men jeg tror ikke det er nødvendig for å ha et lønnsomt og ganske raskt voksende selskap.

Mörndal sitter også sitter i styret til svenske Mathem, som har en annen forretningsmodell.

Tror Softbank forstår

Den store finansielle Oda-nyheten fra i fjor var at Softbank gikk inn med et milliardbeløp.

Den siste tiden har omtalen av den japanske giganten for det meste dreid seg om milliardtapene det har lidd, og selskapet har solgt seg ut av flere skandinaviske vekstselskaper, som Kahoot.

Derfor var det kanskje ikke overraskende at Softbank ble værende på sidelinjen denne gangen.

– Vi har ikke nødvendigvis prøvd så veldig på å få dem med, men siden de er en investor hos oss i dag, har de jo hatt muligheten, sier Munthe-Kaas.

– På nyåret fortalte du om et videomøte med toppsjef «Masa» som sa at «dere må vokse fort». Hva tror du han tenker om bremsen?

– Det er riktig at de var pådrivere for den aggressive planen som ble lagt, men jeg tror alle skjønner at planene må justeres ned når prisen på kapital har blitt mye høyere.

IKKE MED: Men Softbank-toppsjef Masayoshi «Masa» Son støtter trolig emisjonen, ifølge Oda-sjef Karl Munthe-Kaas.

– Har du fått forsikringer om at de blir med videre?

– Jeg har hverken fått forsikringer eller noen beskjed den andre veien, så jeg vet ikke hva de gjør med sin post. Og det får vi antagelig heller ikke vite før de eventuelt velger å gjøre noe. Men vi har snakket sammen under kapitalprosessen og jeg tror de tenker at det er positivt å få inn nye kapitalsterke investorer.

Martin Gjølme i Summa Equity understreker at Softbanks tilstedeværelse ikke er viktig for deres del.

– Oda har nå fått inn kapitalen sin, og vi kan også stille mer dersom det skulle bli behov for det. Vi er altså ikke avhengig av at andre aksjonærer stiller kapital, selv om det selvfølgelig bare ville vært gledelig.

Ingen børs-planer

Gjølme forteller at de tre investorene bak kapitalinnsprøytingen trekkes av samme treenighet:

Bærekraftig lønnsom vekst.

– Alle våre investeringer gjøres med bakgrunn i FNs bærekraftsmål, sier Summa-partneren.

Summa Equity-partner Martin Gjølme.

I den forbindelse har de latt seg imponere over Odas resultater på CO₂-utslipp og matsvinn.

– Kundene som handler hos Oda bidrar til å halvere CO₂- utslippene sammenlignet med fysiske matbutikker og matsvinnet er på rundt en fjerdedel.

Gjølme og Mörndal forteller at de har et langsiktig perspektiv på investeringen, noe de definerer til mellom fem og ti år. De vil dermed ikke være noen pådrivere for børsnotering, slik Munthe-Kaas har svart at kan være aktuelt en gang i fremtiden.

– Vi kan doble investeringen og endre planen vår, om det kreves, så vi har ingen tanker om exit på kort sikt, sier Mörndal.