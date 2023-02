Konkurransetilsynet-direktør kritisk til SAS-sjefens uttalelser: – Med på å ødelegge konkurransen

SAS-sjef Anko van der Werff mener flybransjen må bevege seg vekk fra ultrarabatterte billetter. Det skaper reaksjoner hos Konkurransetilsynet.

Både jusprofessor og Konkurransetilsynet mener at toppsjefen i SAS, Anko van der Werff gikk for langt med sine uttalelse på Dagsrevyen lørdag, skriver NRK.

Van der Werff fikk spørsmål om tiden med billige flybilletter nærmer seg slutten. Da svarte han at «jeg tror vi som bransje er nødt til å bevege oss vekk fra det», skriver statskanalen.

Konkurransetilsynet mener uttalelsen kan fjerne spenningen i kampen om kundene.

– Dette er med på å ødelegge konkurransen som skal virke til det beste for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til NRK.

Dette mener Nese kan føre til at andre flyselskaper setter opp prisene.

SAS: Generell vurdering

Han får støtte av jusprofessor Erling Hjelmeng, jusprofessor ved Universitetet i Oslo.

– Hvis dette er noe andre selskaper gikk ut i media og bekreftet, at også de vil bort fra disse ultrarabatterte billettene, da har man nettopp skapt den felles forståelsen blant konkurrenter om at man skal legge seg på et høyere prisnivå, sier han til NRK.

Pressesjefen i SAS, Tonje Sun mener at uttalelsen til toppsjefen er en generell vurdering av utviklingen i luftfarten, og er ikke rettet mot noe bestemt marked eller aktør, skriver NRK.

Milliardtap

Forrige uke leverte SAS resultatet for første kvartal.

Det viste nok et milliardtap for det kriserammede flyselskapet.

Resultat før skatt var på minus 2,45 milliarder svenske kroner, mot minus 2,6 milliarder svenske kroner på samme tid året før

Driftsresultatet (ebit) falt til minus 2,6 milliarder svenske kroner, fra minus 1,3 milliarder svenske kroner året før

Inntektene gikk opp til 7,9 milliarder svenske kroner, fra 5,5 milliarder svenske kroner ved samme tid året før

– Vi nådde et lavpunkt for flere uker siden og bygger kontantposisjon nå. Vi har rundet hjørnet, og folk kommer tilbake til oss, sa van der Werff til E24 i forbindelse med kvartalsrapporten.