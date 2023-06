REGNBUE: Fra fjorårets regnbuetog og solidaritetsmarkering arrangert av Oslo pride.

Pride-posering og problemer

Selvfølgelig måtte Thon snu. Bedrifter som driver Pride-posering får kritikk, men det motsatte går heller ikke.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Tidligere har mange Thon-hoteller heist regnbueflagg under Pride-markeringen. I år kom beskjeden om at det skulle de la være med.

Mange reagerte. Det lå i kortene at Thon måtte snu. Og det gjorde de. Det ble nye t(h)oner fra konsernet.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, ble «rett og slett sjokkert», skriver TV2. VG-profil Morten Hegseth sender i samme sak et velrettet lyskespark mot konsernet. Han blir «enda sikrere på hvilken norsk hotellkjede som er min. Og nå vet sikkert de homofobe hvilket hotell de kan dra til, også.»

Tidligere har det vært debatt om Pride er blitt for kommersiell. Store bedrifter, som smykker seg med pridefargene en gang i året, er blitt anklaget for pink washing, som betyr at de bruker regnbuefargene som en hul markør.

Internasjonale selskaper feirer gjerne mangfold og kjærlighet i vestlige land, men de kjører sjelden det samme budskapet i, tja, muslimske land i Midtøsten.

Thon sa de vil være nøytrale og at «inkludering og mangfold skal favne alle». Også Pride-kritikere trenger et hotell, tenkte kanskje kjeden. Frem til de altså snudde.

Kritikernes logikk kan virke pussig.

Med debattene om pink washing og pride-posering i bakhodet, kan man på et vis forstå Thons første vurderinger.

Det er vel viktigere hva de gjør enn hva de flagger med? En regnbuefarget logo eller nøkkelring er bare symboler. Hvordan organisasjonen ikke bare snakker om, men faktisk bygger mangfold, er det som teller, ikke sant?

I USA har det bygget seg opp en reaksjon mot selskaper som går for tungt inn i de såkalte kulturkrigene, melder The Wall Street Journal. Én ting er at pressgrupper på høyresiden truer med forbrukerboikotter, men også selskapene og deres aksjonærer har kommet i tvil.

For bedrifter er ikke politiske aktører. Og skal folk virkelig bli belært om mangfold, kjønnsroller eller diskriminering av ølmerket eller de som selger deg barberblader?

Men vi er ikke Amerika. Dette er heller ikke en helt vanlig Pride-markering.

Jeg skriver dette i store bokstaver i tilfelle bestemte medlemmer av regjeringen skulle lese det: I fjor ble vi utsatt for et TERRORANGREP. Vi vet ikke alt, ingen er dømt, men det er en mer enn rimelig beskrivelse av det som skjedde.

For mange skeive minnet angrepet dem på hvilken grunnleggende utrygghet de bærer på. Det skjedde selv hos folk som kanskje ikke har tenkt på seg selv som en utsatt minoritet, sånn til vanlig.

Thon-hotellene var selvfølgelig i sin fulle rett til å flagge eller la være. Men det var unektelig et pussig tidspunkt for en snuoperasjon.

Kynisk sett var det heller ikke en særlig klok vurdering rent kommersielt. Skaden ved den dårlige omtalen hotellkjeden fikk, må langt overgå den eventuelle fordelen ved å ikke støte vekk noen Pride-kritikere. Man blir heller ikke en «politisk aktør» ved å vise regnbuefargene i Norge.

At Thon kom til å snu, var klart. Det skjedde ganske raskt. Det vil ta mye lengre tid å overbevise folk om at de heiser regnbueflagget fordi de vil, ikke fordi de må.

VG er majoritetseier av E24. Managementselskapet til Morten Hegseth er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS.

