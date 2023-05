Solkraft og vindkraft bidro til lavere strømpriser

Mye solkraft på kontinentet og vindkraft nord i Norden bidro til lave strømpriser i forrige uke, skriver NVE i sin kraftrapport for uke 21.

Forrige uke gikk strømprisene ned.

NTB

Høy vindproduksjon nord i Norden, kombinert med mye snøsmelting, bidro i forrige uke til en forbedret ressurssituasjon i Midt- og Nord-Norge, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin ukentlige rapport.

For fire uker siden var fyllingsgraden i Midt-Norge under historisk minimum, men etter de siste ukers snøsmelting er den nå nærmere medianen. Onsdag opplyste NVE at vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 40,8 prosent i uke 21. Fyllingsgraden er da opp 6,5 prosentpoeng fra uka før.

I forrige uke gikk strømprisene ned. Enkelte av dagene var det uvanlig lave priser midt på dagen, og i noen timer var prisene negativt lave i alle prisområdene.

– Mye solproduksjon på kontinentet bidro til at mange land opplevde svært negative priser, noe som igjen påvirket prisene i Norden, skriver NVE.

Den gjennomsnittlige ukesprisen på Øst- og Vestlandet (NO1 og NO5) var på 61 øre per kilowatt time på Sør-Vestlandet (NO2). Gjennomsnittsprisen i Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4) var på 3,9 øre per kilowatt time, noe som er den laveste prisen hittil i år.