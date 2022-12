Rema 1000 kjøper over 100 butikker i Danmark: – Nå blir vi største kjede i landet

Ole Robert Reitan sier Rema 1000 ligger an til å bli Danmarks største butikkjede, etter oppkjøp av 114 nye butikker. Først må avtalen godkjennes av danske konkurransemyndigheter.

Rema-topp Ole Robert Reitan sammen med Rema 1000 Danmark-sjef Henrik Burkal (t.v.) utenfor dagligvaregigantens hovedkontor i Nyborg, utenfor København.

Rema 1000 Danmark, som er den del av Reitan Retail, har inngått avtale om å overta majoriteten av den tyske dagligvarekjeden ALDIs butikknettverk i Danmark. Avtalen omfatter kjøp av 114 butikker i landet.

Dersom oppkjøpet blir godkjent av danske konkurransemyndigheter, vil Rema 1000 bli den største butikkjeden i det danske dagligvaremarkedet, ifølge Ole Robert Reitan.

– ALDI ringte oss i sommer og sa at de ønsket å avvikle driften i Danmark og hadde identifisert oss som en ønsket kjøper. Siden har vi sendt avtaleutkast frem og tilbake mellom Tyskland og Danmark, sier Reitan til E24.

Holder prisen skjult

Rema 1000-toppen sier oppkjøpet er «veldig følelsesmessig» for Reitan-familien.

– Spesielt for min far, som i 1976 reiste til Tyskland for å studere forretningsmodellen til brødrene Albrecht, sier Reitan og sikter til brødreparet Theo og Karl Albrecht, som etablerte billigkjeden i 1960.

– Det ble inspirasjonen til hele lavpris-filosofien bak Rema 1000. De var store forbilder for oss, så det er stort å gjøre en slik avtalte i en god tone, sier han videre.

Reitan sier partene er blitt enige om å ikke si noe om prisen.

– Å bli oppringt med tilbud om å kjøpe høres ut som en takknemlig forhandlingsposisjon?

– Forhandlingene har vist oss at det ikke er tilfeldig at familien Albrecht har lyktes stort i dagligvarebransjen, svarer Reitan.

– Blir Danmarks største butikkjede

Det er snart 30 år siden den første Rema 1000-butikken ble etablert i Danmark.

Siden lavpriskjeden besluttet å satse for alvor, rundt 2005, har de etablert 330 butikker og erobret markedsandeler. Rema 1000 Danmarks butikker hadde i fjor drøye 25 milliarder norske kroner i omsetning.

– Hvis du legger til omsetningen ALDI-butikkene har i dag, så blir vi i mitt hode Danmarks største butikkjede. Dessuten har vi ambisjoner om å øke omsetningen per butikk – vi ser jo at danskene allerede liker vårt konsept bedre enn ALDI sitt, sier Ole Robert Reitan.

I tillegg omfatter avtalen kjøp av tre distribusjonslagre, en portefølje av eiendommer og utviklingsprosjekter, opplyser Reitan Retail i en pressemelding.

Må godkjennes av konkurransemyndighetene

Før avtalen er i boks, må den godkjennes av danske konkurransemyndigheter.

– Årsaken til at vi ikke kjøpte hele selskapet, men den porteføljen vi gjorde, er nettopp for å være godt innenfor vår beste vurdering av hva konkurransemyndighetene vil tillate, sier Reitan.

Reitan Retail opplyser at avtalen ikke omfatter ALDIs hovedkontor og resterende butikker i Danmark.