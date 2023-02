Privatflyselskapet Airwing er konkurs

Styret i Airwing har besluttet å melde oppbud. Flyselskapet stanset driften og var i kontakt med Luftfartstilsynet.

Anna Helene Kjos-Mathisen, sjef i Airwing

Beslutningen skyldes «svært uforutsigbare og vanskelige rammebetingelser», melder selskapet torsdag.

Airwing har 48 ansatte, hvorav noe over halvparten er permitterte.

I tillegg til passasjertransport har selskapet spesialisert seg på samfunnskritisk flyging, som for eksempel ambulanseflyging og transport av tidskritisk kreftmedisin.

Anna Helene Kjos-Mathisen, toppsjef i Airwing, sier de var på god vei med å omstrukturere, slik at Airwing kunne bli et moderne og miljøvennlig norsk flyselskap.

– Våre forsøk på å hente ny risikokapital for å fortsette satsingen lykkes dessverre ikke. Økte kostnader og store utfordringer med vedlikehold gjorde videre drift umulig. I en slik situasjon er det eneste ansvarlige å gjøre å melde oppbud. Nå er førsteprioritet å ta vare på de ansatte i en svært vanskelig situasjon, sier Kjos-Mathisen.

I likhet med resten av flybransjen er Airwing rammet av høye drivstoffkostnader, økte renter på lån, økte leasingkostnader og en generell kostnadsøkning, ifølge selskapet.

Airwing Norsk privateid flyselskap startet i 2004

Har drevet med flyreiser til destinasjoner i Europa, inkludert ambulansefly, business charter og frakt av farlig gods

Kundene inkluderer Luftambulansetjenesten og flere statlige norske aktører.

Har hatt en flåte med fem fly. Var i ferd med å ta levering av tre Piaggio P180 da konkursbeslutningen ble tatt Vis mer

Gikk på tap

De siste offentliggjorte regnskapstallene viser at Airwing har gått i underskudd. Selskapet tapte 18,4 millioner kroner, av en omsetning som beløpet seg til 79,8 millioner kroner i 2021.

Selskapet skriver at inntektene er redusert fordi dele-leveranser først ble forsinket av Covid-pandemien og deretter av Russlands angrep på Ukraina. Det betyr at flyene har tilbrakt uforholdsmessig mye tid på bakken, noe som har påvirket inntektene negativt.

– Vi har tillit til at styret har tatt den riktige avgjørelsen gitt den vanskelige situasjonen selskapet befinner seg i. Ledelsen og de ansatte har gjort en kjempeinnsats, men har støtt på faktorer utenfor selskapets kontroll som har bidratt til å gjøre videre drift umulig, sier investor Morten Klein.

Klein Invest gikk inn som långiver i Airwing i 2017 og som eier i 2019, og eier i dag 56 prosent av Airwings morselskap.

Klein hadde en formue på 2,4 milliarder kroner i 2022, ifølge Kapital. Han eier Klein Group, med investeringer i blant annet nettgamblingselskapet Cherry og kryptoselskapet Arcane Crypto.

Styret i Airwing AS vil samarbeide med bostyrer for å sikre verdiene som er igjen i selskapet, ifølge meldingen.

Var i kontakt med Luftfartstilsynet

Administrerende direktør og medeier i selskapet, Anna Helene Kjos-Mathisen, er tidligere pilot og crew-ansvarlig i Norwegian. Hun er også datter av Norwegian-grunnleggeren Bjørn Kjos.

E24 var i forrige uke i kontakt med Airwing og Luftfartstilsynet. Airwing besvarte ikke henvendelsene.

Luftfartstilsynet sa da at Airwing selv valgte å stanse driften siden de manglet en person i en nøkkelrolle.

– Dette viser at de tar flysikkerhet på alvor og vi er fornøyd med at selskapet gjorde dette, og vi har deretter på selvstendig grunnlag suspendert operasjonen så lenge de ikke har besatt de ansvarlige rollene, sa Håvard Vikheim, direktør, kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet.

Da sa Vikheim at Luftfartstilsynet regnet med at selskapet ville være tilbake i operasjon ganske snart, men nå har selskapet altså meldt oppbud og bostyrer tar over ansvaret.

Det er foreløpig ukjent hvilken advokat som får oppdraget som bostyrer.