Yara importerer fortsatt fra Russland

Den Oslo Børs-noterte industrikjempen har kuttet kraftig i Russland-kjøpene. Likevel er det ikke full russisk importstopp.

TOPPSJEF: Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, kunne onsdag legge frem sterke resultater for fjorårets fjerde kvartal.

E24 har i flere runder skrevet om hvordan Yara havnet i en floke da EU innførte sanksjoner mot russiske oligarker.

Før krigen brøt ut importerte Yara store mengder innsatsfaktorer fra Russland, og selskapet har nå russisk leverandørgjeld i milliardklassen.

Av selskapets rapport for fjorårets fjerde kvartal går det frem at Yara ved årsskiftet hadde en gjeld på 221 millioner dollar (tilsvarende 2,3 milliarder kroner) til selskaper tilknyttet russiske sanksjonerte personer.

Dette er en oppgang fra 215 millioner dollar ved utgangen av det foregående kvartalet.

Oppgangen kommer som følge av at dollaren har svekket seg, ifølge Yara.

Yara har stanset all import fra sanksjonerte leverandører, men har ennå noe import fra Russland.

– Vi har fortsatt noen leveranser der vi ikke har funnet alternative løsninger. Det er ikke nede på null, men en stor nedgang i forhold til hva vi historisk har kjøpt, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether i et intervju til E24.

E24 har spurt Yara hvor mye selskapet importerer fra Russland, og hvilke varer, men selskapet vil ikke kommentere dette. Tidligere har selskapet importert råstoffer som fosfat, kalium og ammoniakk.

Slik havnet Yara i sanksjonsfloken Putins angrepskrig mot Ukraina begynte 24. februar, og EU svarte i mars med kraftige sanksjoner mot personer i den russiske presidentens innerste sirkel

Yara hadde da sanksjonene ble innført allerede mottatt varer fra leverandører tilknyttet russere som ble sanksjonert.

Selskapet måtte trå varsomt for å unngå å bryte sanksjonsreglene. Nå har betalingsfristen gått ut. Leverandørene reagerer og krever et ukjent pengebeløp.

En delvis løsning er endringer i eierstrukturer. Yara har tidligere hevdet at selskapet har snakket med myndighetene og fått klarert at deler av gjelden kan bli betalt. Vis mer

«Et absolutt minimum»

Russland er verdens største produsent av flere av innsatsfaktorene til gjødselproduksjon.

Pressesjef Tonje Næss i Yara sier at Yara etter at krigen brøt ut har redusert importen av russiske råvarer til et «absolutt minimum» og at selskapet har greid å erstatte dette ved å importere fra leverandører i andre regioner.

Samtidig må dette balanseres med behovet for å holde gjødselproduksjonen i Europa i gang slik at de kan sikre nødvendig matproduksjon, ifølge Næss.

«Vi jobber hele tiden med å finne alternative løsninger når det er mulig for å opprettholde produksjonen av gjødsel og andre samfunnskritiske produkter», skriver Næss i en e-post.

Yara gjentar at selskapet har en streng fortolkning av sanksjonsregelverket og strenge retningslinjer for hvordan det skal håndtere sanksjonene.

Ved forrige korsvei sa Yara-sjef Holsether at selskapet hadde funnet en måte å betale ned deler av leverandørgjelden til selskaper tilknyttet russiske sanksjonerte personer.

Det er enkeltpersoner som er sanksjonert, og endringer i eierstrukturer lagde en åpning som gjorde det mulig for Yara å betale ned deler av den russiske sanksjonsgjelden.

Har fått krav med ukjent beløp

Yara kreves for et ukjent beløp som følge av uteblitte nedbetalinger på gjelden.

Selskapet gjentar at det ikke har satt til side penger i regnskapet for å møte kravene. Ifølge Yara er det umulig å gi et pålitelig anslag for hvor mye selskapet eventuelt må betale ettersom kravene ikke er beløpsfestet.

E24 har tidligere skrevet at Yara har kuttet bånd med flere leverandører ettersom disse er eid av sanksjonerte russiske forretningsmenn. Leveranser har blitt lagt på is som følge av importrestriksjoner og sanksjoner.

Bak leverandørgjelden står de sanksjonerte russiske forretningsmennene Andrej Melnitsjenko, Andrej Gurjev og Dmitrij Mazepin. De står bak gjødselleverandørene Eurochem, Phosagro og Uralchem.