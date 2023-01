Boligprisene i Norge falt 0,9 prosent i desember

Boligprisene falt som ventet den siste måneden i 2022.

Saken oppdateres...

Boligprisene sank med 0,9 prosent i desember. Det viser den ferske boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

– Det kraftige fallet i boligprisene vi har sett gjennom høsten avtok i desember med et fall på 0,9 prosent. Sesongkorrigert innebar dette en liten oppgang i boligprisene i desember på 0,2 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Samtidig med boligpristallene for desember kom også fasiten for fjoråret som helhet.

Boligprisene steg 1,5 prosent i 2022.

– Med en inflasjon på rundt 5-6 prosent innebærer dette et fall i realboligprisene, sier Lauridsen.

Store svingninger i 2022

Fjoråret startet med rekordhøy prisvekst. I løpet av de fjorårets tre første måneder steg boligprisene i Norge med over syv prosent. Til tross for flere rentehevinger og høy prisvekst, fortsatte prisveksten gjennom våren og deler av sommeren.

Fra toppen i august og frem til desember begynte rentehevingene å bite og boligprisene falt tilsvarende. Prisfallet i denne perioden er det største i bruktboligmarkedet siden finanskrisen.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken mener prisutviklingen ikke er dramatisk, men heller en naturlig respons på rentehevingene fra Norges Bank og en sunn korreksjon etter prisgaloppen de to siste årene.

Norges Bank satte i desember opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden 2009.

Kristiansand sterkest i 2022

Av de store byene var det Trondheim som hadde den sterkeste utviklingen i desember, der boligprisene steg med 0,5 prosent.

I Oslo klatret boligprisene 0,1 prosent i fjorårets siste måned, mens prisene var uendret i Bergen. I Stavanger falt prisene hele 2,9 prosent i desember.

Når man ser på 2022 steg boligprisene i Oslo 1,8 prosent.

Det er sterkere enn Trondheim (opp 1,4 prosent) og Bergen (opp 0,5 prosent), men likevel en svakere utvikling enn i Stavanger. Der klatret prisene 3,7 prosent i fjor.

Den sterkeste utviklingen i 2022 var det Kristiansand som hadde. Boligprisene steg 5 prosent i byen i fjor.

Lavere omsetning

Desember er normalt den måneden i året med minst omsetning i boligmarkedet. Det ble solgt rett over 3000 boliger i Norge forrige måned, noe som er mer enn 25 prosent færre enn på samme tid i 2021.

I 2022 som helhet ble det også solgt færre boliger enn året før. Totalt ble det solgt 91.417 boliger i Norge i fjor, som er 10,2 prosent færre enn i 2021.

– Omsetningen i boligmarkedet endte i 2022 nesten på samme nivå som i 2019. Det er nå riktig å konstatere at pandemien stimulerte boligomsetningen i Norge betydelig. Trolig vil 2020 og 2021 skille seg ut i den historiske dataserien, sier Lauridsen.

Venter boligprisfall i 2023

Det er ventet at boligprisfallet vil fortsette utover vinteren og gjennom året.

Eiendom Norge la før jul frem sin prognose om boligprisutviklingen i 2023. De venter et fall på 3,5 prosent i nominelle boligpriser i desember 2023 regnet mot desember 2022. I Oslo venter Eiendom Norge en nedgang på hele 6 prosent.

– Likefullt venter vi en oppgang i boligprisene i januar som normalt, men den såkalte januar-effekten vil trolig bli svakere i år enn tidligere år, sier Lauridsen onsdag.

Norges Bank venter at boligprisene vil falle med 4,3 prosent i år. Statistisk Sentralbyrå (SSB) venter et enda tyngre år for boligmarkedet, og anslår at prisfallet i 2023 vil være på hele 8 prosent.