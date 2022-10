Fem rikinger til flytter fra Norge

Tre til Sveits, én til Canada og én til USA. Én influencer, to eiendomsinvestorer og to arvinger. Alle har over 100 millioner kroner i ligningsformue, og alle har meldt flytting fra Norge de siste to månedene.

Onsdag omtalte E24 at tidligere fotballproff og Skeidar-sjef Martin Andresen forlater Norge og flytter til Kypros.