Finansdepartementet kutter gratis øl og vin på kostymefest

Det er ikke bare i statsbudsjettet at Finansdepartementet strammer inn. På den årlige høstfesten får de ansatte ikke lenger gratis bonger til alkohol.

De ansatte i Finansdepartementet må selv betale for den alkoholholdige drikken når de neste helg skal feire at forslaget til statsbudsjettet er unnagjort.

– Det stemmer at vi skal ha en liten egenandel for øl og vin på årets høstfest, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet i en epost til NTB.

Kostymefesten i Finansdepartementet er en årlig tradisjon for de ansatte der de markerer at forslaget til statsbudsjett er i boks. I år finner den sted neste helg.

– Høstfesten er et sosialt arrangement for alle ansatte etter en lang og intensiv periode med statsbudsjettjobbing, og vi ønsker at det skal være lav terskel for å delta på festen. I år har vi landet på at vi vil prioritere gratis mat og alkoholfri drikke, men ha egenandel på alkoholholdig drikke, forklarer Riiser.

Hun sier at de tidligere har hatt litt ulike opplegg for mat- og alkoholservering på interne fester, for eksempel egenandel ved påmelding eller utdeling av bonger.

Vedum ikke involvert

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har de siste ukene advart om store innstramminger i årets statsbudsjett, som legges fram torsdag.

Vedum står imidlertid ikke bak kuttene i alkoholsubsidiene i departementet.

– Det er administrasjonen i Finansdepartementet som bestemmer rammene for interne fester, og vi har en intern festkomité som står for planleggingen og gjennomføringen. Politisk ledelse er ikke involvert i planlegging på noen måte, men de pleier å delta, og det håper vi de gjør i år også, skriver Riiser.

Må betale drikken selv: Det er ennå uvisst hvilket kostyme finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) dukker opp i på årets høstfest, men han blir nødt til å betale sin egen øl og vin.

Elvis-kostyme

I fjor høst ble Vedum avbildet med Elvis-parykk og dollarseddel-dress på vei inn til kostymefesten i departementet.

VG beskrev hendelsen slik: «I en av trappene inne i departementet poserte en stilriktig solbrille-dekket finansminister mens han gliste og viste V-tegn til fotografen. Rundt halsen bar finansministeren et kraftig dollarsmykke i gangster-stil.»

– Han valgte å fremstå som den kjente Elvis-imitatoren Kjell-Elvis, forklarte statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet til avisen.

Omstridte festvalg

Festkulturen i Finansdepartementet har også tidligere vært gjenstand for medieoppslag.

I 2017 møtte daværende finansminister Siv Jensen opp på kostymefesten i indianerdrakt, noe som førte til reaksjoner fra flere urfolksrepresentanter. Flere forsvarte imidlertid Jensens kostymevalg.

I 2012 ble det også bråk, da flere ansatte ble fotografert mens de festet på taket til departementets karakteristiske steinbygning. I etterkant fikk de ansatte forbud mot å oppholde seg på taket.