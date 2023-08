Hydro inn i valgkampen: Ber kommunene om mer vindkraft

ARENDAL (E24): Noen av Norges største bedrifter trenger mer kraft, men kommunene har fått vetorett når det gjelder vindkraft. Derfor hiver globale Hydro seg på i den norske lokalvalgkampen.

Det er vind i vimplene under Arendalsuka. Hyrdos konsernsjef Hilde M. Aasheim vil lage mer kraft av vinden.

Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim er på plass i Arendalsuka.

Uvanlig nok melder en internasjonal industriaktør seg på i den norske lokalvalgkampen. Budskapet hun har med seg til de 356 norske kommunene: Gi grønt lys for vindkraft.

Med nye regler fra i sommer har kommunene fått vetorett når det gjelder utbygging av vindkraft. Landets kommunestyrer skal bestemme om Hydro, Equinor og andre bedrifter skal få den kraften som trengs for å redusere klimautslippene.

Aasheims mål er å produsere aluminium uten klimautslipp.

– Med makt følger det også ansvar. Norges største industripolitiske utfordring er nå lagt til kommunestyrene, sier hun til E24.

Konflikter ga vetorett

Harde lokale konflikter har ledet frem til kommunenes vetorett. Spørsmålet er om vetoretten gjør kommunene mer vennlig innstilte til vindkraft. Er lokaldemokratiet egnet til å bestemme i det Aasheim kaller er «nasjonalt spørsmål»?

– Jeg vil i alle fall ikke si at lokaldemokratiet er uegnet. Jeg velger å tro at det er egnet til å fatte disse beslutningene. Vi har gode ordførere rundt omkring som tenker til beste både lokalsamfunnet og for landet, sier hun.

– Et nasjonalt spørsmål er med dette lagt inn i kommunestyrene?

– Ja, men henger ikke dette landet sammen, da? For å få dette til må mer skatt og mer av vindparkenes verdiskaping ligge igjen i vertskommunene, sier Hydro-sjefen.

Vil ha nasjonalt forlik

Men det er ikke nok med bare kommunestyrer. Aasheim vil ha et bredt politisk forlik i Stortinget om behovet for å bygge mer vindkraft på land.

Hydro-sjef hilde Merete Aasheim langs vannkanten i Arendal.

– Uten at det kommer et klart signal fra Norges sentrale rikspolitikerne, så blir dette vanskelig å få til lokalt. Vi må bringe diskusjonen om krafttilgangen videre. Jeg etterlyser et nasjonalt politisk forlik. Vi trenger politisk lederskap, sier hun.

– Synes du dette mangler nå?

– Det uroer meg at det ikke er nye kraftprosjekter på beddingen. Ansvaret for å få opp farten ligger felles hos nasjonale og lokale politikere, i kraftnæringen og i næringslivet.

Hun sammenligner sikringen av den fremtidige krafttilgangen med andre historiske saker.

– Vi samlet oss om NATO-alliansen etter krigen, vi klarte å bygge oljelandet Norge og vi sto sammen i kampen mot covid for noen år siden. Og hvorfor skal vi ikke nå klare å samle oss om hva som skal bygge landet videre? Men det haster, sier hun.

Kraft fra vann og vind Kapasiteten i vindkraft er i år rundt 5100 megawatt (MW). Det tilsvarer en produksjon på 17 terawattimer (TWh) i et vanlig år. 1 TWh er 1 milliard kilowattimer (kWh), det vil si årsforbruket i omtrent 60.000 boliger. Til sammenligning er kapasiteten i vannkraften 33.700 MW med en produksjon på 137 TWh i et vanlig år. Vannkraften kan lagres i form av vann i magasiner i fjellet. Vindkraften blir produsert når det blåser og kan ikke lagres. Samlet forbruk i Norge var 125 TWh i fjor. Av dette brukte husholdningene og jordbruket 40 TWh, industrien 46 TWh og bygg/anlegg og andre tjenestesektorer 25 TWh. Kilder: NVE og SSB. Vis mer

Kommunene får makten

Vindkraft på land har i mange år skapt store lokale konflikter. De aller færreste vil ha store vindmøller i utsikten fra hus og hytte eller i sitt lokale turområde. Det er hete konflikter med reindriften på Fosen og i Finnmark.

Konfliktnivået gjorde at konsesjonsbehandlingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble stoppet i april 2019.

I juni 2021 ble det åpnet for å gjenoppta sluttbehandlingen av enkelte igangsatte saker, dersom vertskommunen ba om det. Men det var fortsatt ikke mulig å starte behandlingen av nye saker. De måtte vente på nye regler for konsesjoner.

Resultatet er at veksten i vindkraft har stoppet opp etter noen intense år. Rundt tre fjerdedeler av dagens vindkraft kom i produksjon i de fem årene 2018–2022.

Kommunene får veto

Fra 1. juli i år trådte de nye reglene i kraft. Konfliktnivået skal ned.

– De nye regelen betyr at kommunene i praksis får et veto mot ny vindkraft, sier direktør Øistein Schmidt Galaaen i næringsorganisasjonen Fornybar Norge.

Han synes det er positivt med de nye reglene.

– Vindkraft på land skal bygges med lokal forankring, sier han.

Aasheim i Hydro sier det samme. Hun lar seg ikke skremme av koblingen mellom historisk sterk lokal motstand og kommunestyrenes ferske vetorett.

– Vi må utnytte det mandatet som kommunene nå har fått. Demokratisk prinsipper betyr at diskusjonen må tas lokalt. Man må ha den gode dialogen og synliggjøre fordelene for lokalsamfunnet ved å bygge ut mer kraft, sier hun.

Fem av 356 kommuner

Høyanger er en av fem kommuner der Hydro produserer aluminium. Aasheim sier de der har en god dialog med lokalpolitikerne om å bygge ny vindkraft. Men hva med de andre 351 kommunene der Hydro ikke produserer aluminium?

– Jeg vil oppfordre kommunepolitikerne til å se lenger enn til kommunegrensen og utover sin valgperiode. Industriens ringvirkninger sørger for arbeidsplasser i hele landet og eksportinntekter som hele velferdssamfunnet nyter godt av, sier hun.

Aasheim mener med dette at også kommuner uten store industribedrifter tjener på at ny og eksisterende industri får tilgang på mer ren kraft.

Ny kraft må være til det hun kaller «konkurransedyktige priser».

– Det krever at Norge fortsatt må ha et kraftoverskudd. Et kraftmarked akkurat i balanse, basert på vann og vind, vil i noen tørre år mangle mye kraft. Det kan Hydro vanskelig leve med, fordi prisen i de langsiktige kontraktene da blir så høy at den ikke gir grunnlag for aluminiumsproduksjon og videre utvikling.

– Men all ny vindkraft på land skal samtidig være lønnsomt for utbyggerne?

– Ja!