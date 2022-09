Oslo-hotellene ble sommerens vinner. Men mange nordmenn valgte bort norgesferien.

Årets sommerferie skulle befeste «norgesferien» for nordmenn. Slik ble det ikke, men nordmenn gjenoppdaget Oslo etter turistsvikten under pandemien.

Oslo-hotellene slet spesielt den første sommeren under pandemien (2020). I sommer kom både nordmennene og utenlandske gjester tilbake.

Det ble ingen jubelsommer for norsk reiseliv, totalt sett. Én av fire norske gjester – 26,2 prosent – forsvant fra norske overnattingssteder i juli, sammenlignet med fjorårets juli. Det viser ferske tall fra SSB.

– Skuffet er nok det riktige ordet, erkjenner direktør Per-Arne Tuftin i bransjeforeningen Norsk Reiseliv.

Reiselivet hadde håpet at veksten i det norske markedet fra pandemisomrene i 2020 og 2021 skulle befeste seg denne sommeren. Men mange nordmenn dro i stedet utenlands.

– Både elendig vær på Vestlandet og flystreik i SAS ødela for deler av det norske markedet, mener Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv.

Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv ser ett lyspunkt i julitallene: – Utlendingene er på vei tilbake fortere enn beregnet.

Fjorårets vinnere ble årets tapere

Selv om det kom få utenlandske turister til Norge under pandemien, ble fjorårets juli en rekordmåned. Årsaken var at mange nordmenn la ferien til Norge.

– Vi hadde håpet at mange av de nordmennene som valgte norgesferie under pandemien også skulle gjøre det i år. Det har de ikke gjort i den grad vi hadde ønsket oss, oppsummerer Per-Arne Tuftin.

Bildet er imidlertid ikke entydig. Juli hadde både tapere og vinnere. De geografiske forskjellene er store:

Koronasomrenes populære turistmål – Lofoten og Nordvestlandet – hadde betydelig færre norske gjester i juli.

Overnattingsstedene i og rundt Oslo – og store deler av Østlandet – hadde derimot en god juli.

– Det kan jeg bekrefte. Oslo har beholdt de norske gjestene. I tillegg har vi fått tilbake de utenlandske.

Det opplyser hotellsjef André Schreiner ved Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Også bergenshotellene hadde en god juli, først og fremst fordi de kunne registrere en kraftig økning i utenlandske gjestedøgn.

Juli-gjestene regnet bort i nordvest

Reiselivsaktører mener et oppdemmet behov for å dra utenlands førte til færre norske gjester. Samtidig har nok været også spilt en avgjørende rolle for ferievalget.

– Nordmenn shopper finvær, og vi regnet bokstavelig talt bort i juli. Det førte til 20–30 prosent nedgang i trafikken den måneden. August har vært noe helt annet. Nå er finværet tilbake.

Det forteller Aina Aalen Bjerkvik, hotelldirektør ved Quality Hotel Waterfront i Ålesund.

Tross nedgangen fra i fjor, var tallet på norske gjester fortsatt litt høyere enn før pandemien. Utlendingene var også tilbake.

Totalt ga dette en vekst på knapt 1 prosent i antall overnattinger.

– Gitt forholdene er vi tilfreds med at tallene er såpass stabile Norge sett under ett, sier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Flere turister fra våre nærmeste naboland

Mens flere nordmenn satte kursen ut av landet, vendte nemlig utlendingene raskere tilbake til Norge enn det bransjen forventet:

Det utenlandske markedet, totalt sett, var nesten tilbake på 2019-nivå. Tallet ligger 6 prosent under juli det året.

Både nederlendere, tyskere, finner og dansker hadde flere overnattinger i juli enn de hadde i samme måned i 2019.

Det er det asiatiske markedet som lar vente på seg. Det har bare vært et fåtall gjester fra Kina, Japan og Sør-Korea denne sommeren.

Undersøkelser som Innovasjon Norge gjennomfører jevnlig i utlandet – sist i vinter – har avdekket at Norge som reisemål har holdt seg attraktivt under hele pandemien.

– Men i vår ble reiselysten dempet. Det viser tall fra undersøkelsen. Krig i Ukraina og høyere priser er viktige grunner til det, opplyser reiselivsdirektør Aase Marthe Horrigmo i Innovasjon Norge.

Reiselivsdirektør Aase Marthe Horrigmo i Innovasjon Norge er ikke skuffet over at én av fire norske overnattinger forsvant i juli, sammenlignet med 2021. – Nei, det er som forventet, siden det nå er mulig å reise til utlandet igjen.

Til tross for store geografiske forskjeller beskriver reiselivsdirektøren juli-tallene som gode. Ifølge Horrigmo var det forventet at det ville bli færre norske gjester i sommer.

– Mange nordmenn reiste på ferie i utlandet for første gang siden før pandemien, men likevel var det flere norske overnattinger enn i 2019, påpeker hun.

