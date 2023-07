Prisøkning hos Rema 1000 – ikke hos konkurrentene

1. juli har dagligvareleverandørene justert prisene sine. Blant lavpriskjedene var det kun hos Rema 1000 at handlekurven ble dyrere.

PRISSJEKK: E24 har sjekket lavpriskjedene. Kun én av dem har gjort nevneverdige prisjusteringer.

E24 har sjekket prisene i de tre største dagligvarekjedene før og etter «prisvinduet prisvinduetTo ganger i året trer prisøkninger fra leverandørene til dagligvarekjedene i kraft. Det er 1. februar og 1. juli. » 1. juli.

Sammenlignet med torsdag 29. juni er prisen på handlekurvene med identiske hverdagsprodukter uendret hos Kiwi. Hos Coop er det marginale forskjeller.

Rema 1000 økte på sin side prisen på 9 av 29 varer i handlekurven. De Rema 1000 varene som økte mest i pris er:

Tabasco-saus, opp 7 prosent.

Godt & Blandet godteri, opp 7 prosent.

Lerum jordbærsyltetøy, opp 6 prosent.

Totalt økte Rema 1000-handlekurven fra 900 til 914 kroner, tilsvarende 1,6 prosent. Hverken Kiwis eller Extras handlekurv økte i pris.

– Vi skal ha den billigste handlekurven og har allerede justert prisene i henhold til markedet, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes til E24.

Les alt av hva Rema 1000 sier om saken lenger ned i artikkelen.

Rema 1000-varene som økte i pris Tabasco sauce 60 ml, opp 7 prosent fra 45,9 til 49,1 kroner.

Godt & Blandet, opp 7 prosent fra 34,4 til 36,8 kroner.

Lerum jordbærsyltetøy 80 prosent bær uten tilsatt sukker, opp 6 prosent fra 34,9 til 37 kroner.

Coca-Cola uten sukker 0,5 liter, opp 5 prosent fra 19,9 til 20,9 kroner.

Big One Classic, opp 4 prosent fra 66,4 til 68,9 kroner.

Naturli’ vegansk burger, opp 2 prosent fra 33,9 til 34,6 kroner.

Monster Energy, opp 4 prosent fra 23,9 til 24,9 kroner.

Imsdal 0,5 liter vann, opp 3 prosent fra 17,4 til 17,9 kroner.

Jif Universalspray, opp 3 prosent fra 32,9 til 33,9 kroner. Vis mer

Ikke tatt ut alt av prisøkninger

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin skriver i en SMS at Kiwi igjen har fått prisøkninger fra leverandørene.

– Vi har ikke justert noen priser i dag. Kiwi er prispresseren og gjør det vi kan for å ha så lave priser som mulig.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis skriver i en e-post at de ikke kan kommentere konkrete prisendringer, men at Extra alltid skal være konkurransedyktig.

– Har dere ikke fått nevneverdige prisøkninger fra leverandørene?

– Dette året har vi mottatt historisk høye prisøkninger fra flere av de største leverandørene, noe som er naturlig med tanke på de høye energi- og transportkostnadene. Dette har også leverandørene kommentert selv.

– Hvordan endringene er denne gang kan vi ikke gå inn på, men totalt sett har vi fortsatt ikke tatt ut prisøkningene til forbruker. Det viser også prisveksten på dagligvarer i Norge, som er langt lavere enn i for eksempel Sverige og Danmark.

Bjørn Takle Friis, Kommunikasjonsdirektør Coop Norge.

– Dere har sagt tidligere at dere selger med tap. Hvordan er det nå?

– Det er knallhard konkurranse i dagligvaremarkedet, med svært knappe marginer. Noen ganger er det tøffere enn andre, men Coop står godt i det slik vi har gjort i mer enn 150 år.

Prisøkning fra leverandørene

Det er under to uker siden at Rema 1000 meldte at de vraker «prissjokk-modellen».

I stedet for å forhandle med leverandørene kun to faste ganger i året, skal Rema 1000 nå forhandle med leverandørene året rundt. Kjeden offentliggjorde samtidig en liste med 250 varer som ble satt ned i pris.

Aarnes forteller at noen av avtalene som Rema 1000 inngikk med leverandørene i fjor gjelder ut 2023 eller til nye avtaler er fremforhandlet.

– Selv om vi har gjort alt vi kan for å forhandle dem ned, har vi fått enkelte prisøkninger fra leverandørene 1. juli. På grunn av råvarepris og valutakurs, blant annet, sier Aarnes.

Rema 1000-norgessjef Tom Kristiansen og innkjøpsdirektør Line Aarnes presenterte kjedens nye forhandlingsfilosofi for under to uker siden.

På toppen av dette kommer konkurransen i markedet.

– Så de prisene du viser til er allerede satt ned igjen.

– Hvorfor valgte dere å øke prisene i dag?

– Vi ønsker å være transparente på at vi har fått prisøkninger fra leverandørene. Da mener vi det er riktig å gjøre det, samtidig som vi skal ha den laveste prisen på handlekurven.

Vanlig med hopp i juli

1. juli er én av to prisvindu-datoer i norsk dagligvarehandel. Da justeres innkjøpsprisene som dagligvarekjedene har overfor leverandører som Tine, Nortura, Orkla og Ringnes.

Prisene i dagligvarebutikkene justeres kontinuerlig opp og ned, men tradisjonelt har disse prisvinduene medført de klart største prishoppene.

Det kan man se tydelig på grafen under.

I februar ble det ikke slik, som følge av hard priskrig etter Kiwis prislås. Først i april og mai kom prisveksten.

Eksperter E24 har snakket med på forhånd venter samme effekt for juli.

Professor Bent Sofus Tranøy ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania tror det henger sammen med medieoppmerksomheten rundt matvareprisene.

– Det gjør kanskje at kjedene vil være litt forsiktige akkurat den 1. juli. Så skulle det ikke forbause meg om det kommer en prisøkning snikende i august i stedet.