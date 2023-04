Verdens dyreste bilskilt solgt for 157 millioner

I Norge kan man bestille personlige bilskilt for den nette sum av 9.000 kroner. På en auksjon i Dubai i helgen var prisen en helt annen.

– For 16 år siden ble det satt en verdensrekord i Abu Dhabi da et bilskilt ble solgt for 52,5 millioner dirahm. Vil vi sette en ny rekord? spurte arrangøren av lørdagens veldedighetsauksjon i Dubai.

Svaret på spørsmålet ble ja, skriver Khaleej Times, som først omtalte det elleville salget.

På skiltet sto bokstaven P og tallet 7. Bokstaven er plassert lengst ut til siden på skiltet, mens tallet står i midten. Dermed kan det ved første øyekast se ut som at det kun står syv på skiltet, skriver Bloomberg.

For dette betalte en anonym kjøper 55 millioner dirham, bekrefter Emirates Auction på Twitter. Summen tilsvarer 157 millioner kroner.

Pengene fra salget går til det globale matinitiativet «1 Billion meals endowment», som ledes av statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater, Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Programmet har som mål å hjelpe «sårbare samfunn» i en rekke land verden over i Ramadan-måneden, skriver fondet på egne nettsider.

Det er ikke helt uvanlig at det selges svært dyre nummerskilt i Dubai. Utover rekorden fra 2008, har det siden 2016 tre ganger blitt solgt skilter for over 30 millioner dirham, tilsvarende 85 millioner kroner, ifølge Khaleej Times.

– Dubai er en by av gull. Så alle vil vise sin status.

Det sier forretningsmann Balvinder Singh Sahni til Bloomberg. I 2016 kjøpte han nummerskiltet D5 for 33 millioner dirham.

Til nyhetsbyrået hevder Sahni at han ble avvist ved luksushotellet Burj Al Arab i 2006, fordi nummerskiltet hans hadde for mange tall. Han skal da ha fått beskjed om at han enten måtte ha en reservasjon eller et skilt med maks to tall.

– Det var alltid en drøm å ha et ensifret skilt. Da jeg fikk sjansen, og de fortalte meg at pengene gikk til veldedighet, gikk jeg all-in, forteller han.

Khaleej Times har lagt ut en video på Twitter som viser innspurten av lørdagens auksjon: