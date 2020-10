Skattekluss for Petter Stordalen – slik forklarer han 0 i formue

En stor feil ble oppdaget i Petter Stordalens skattemelding. Nå vil skatten hans øke.

VARSLET OM FEIL: Petter Stordalen har ikke null i formue, slik ligningstallene for 2019 viser. Han skal selv ha varslet Skatteetaten om feilen. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

I 2019 hadde hotellkonge Petter Stordalen 982.810 kroner i alminnelig inntekt, ifølge ligningstallene fra Skatteetaten, som E24 har fått tilgang til via Bisnode.

Inntektssummen er en økning på rundt fem tusen kroner fra 2018, da Stordalen sto oppført med 977.693 kroner i inntekt.

Samtidig står Stordalen oppført med 0 kroner i formue, ned fra 578,6 millioner kroner i 2018.

Dermed betalte han ifølge ligningen 368.063 kroner i skatt, som er en nedgang på litt under 5 millioner skattekroner siden 2018.

Utsatte frister førte til feil tall

Men tallene er ikke riktige, bekrefter pressekontakt Ida Holen i Strawberry Group.

– Ligningen som ligger ute er feil, og ny korrekt er sendt inn etter at Petter Stordalen selv varslet om feilen, sier Holen da E24 stiller spørsmål ved tallene.

Holen har gitt det samme svaret til Kapital, som også stusset over at Stordalen sto oppført uten formue. Men hvorfor ble ligningen feil i utgangspunktet?

Ifølge Holen ble skattemeldingen sendt inn uten at Petter Stordalens egne endringer ble med.

– Feilen er at det er den forhåndsutfylte skattemeldingen som vi alle mottar som er blitt lagt ut. Det vil si at alle endringer man selv må gjøre, ikke er rapportert inn. De er nå rapportert inn og består for en stor del av formuesmessige endringer som har en skatteeffekt, forklarer hun.

Feilen skal ha skjedd på grunn av utsatte frister for rapportering i løpet av coronaåret 2020, ifølge Holen.

– På grunn av utsatte frister for innlevering av skattemeldinger og regnskaper for selskaper, ble ikke formuen til Petter klar før i september, sier hun.

VED BASSENGET: Petter Stordalen lar seg avbilde ved bassenget på sitt nye hotell Villa Copenhagen. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

Total skatt vil øke

Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste befinner Stordalen seg på en 11. plass med en formue på 16 milliarder. Kapitals verdianslag inkluderer også de rundt 200 hotellene, samt ligningstallene fra barna.

Holen i Strawberry Group bekrefter at skatten til Stordalen vil øke når de korrekte ligningstallene blir tatt i betraktning.

– Ved en feil ble skattemeldingen til Petter ansett innlevert uten formue, skatteetaten ble umiddelbart gjort oppmerksom på denne feilen, og alle korrekte opplysninger er sendt til skattemyndighetene, og den totale skatten til Petter vil da øke i tråd med dette, sier Holen.

Skatteetaten sier de ikke kan kommentere på enkeltpersoner.

Overførte formuen

Barna Emilie, Henrik og Jakob Stordalen betaler på sin side henholdsvis 2,7 millioner, 2,0 millioner og 2,0 millioner kroner i skatt med alminnelige inntekter på henholdsvis 8,6, 6,5 og 6,5 millioner kroner, ifølge ligningstallene for 2019.

I januar 2018 var VG med da Petter Stordalen og de tre barna signerte dokumentene som overførte familieformuen på 25 milliarder kroner fra forrige generasjon til neste.

SAMMEN I KØBENHAVN: Petter Stordalens sammen med barna Henrik Anker Stordalen (t.v.), Jakob Anker Stordalen og Emilie Stordalen under åpningen av hotell Villa Copenhagen. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

Selv om hotellkongen ikke har planer om å pensjonere seg, ønsket han å overlate en del av ansvaret over på datteren og sønnene mens de fortsatt er unge, forklarte han.

I 2017 hadde Petter Stordalen en alminnelig inntekt på 89.289.424 kroner, en formue på 758.234.799 kroner og en utlignet skatt på 33.419.516 kroner.

Stordalen har tidligere lovpriset den nordiske skattemodellen i et VG-intervju, men også sagt at han skatteplanlegger, noe han mener må være greit innenfor lovens regler.

