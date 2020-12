Under ett år siden oppstarten: Fem av åtte ledere har hoppet av Go-Ahead-toget

Nok et medlem av ledergruppen i jernbaneoperatøren Go-Ahead takker for seg. – Naturlig at noen ønsker seg nye utfordringer, sier selskapet.

Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (i midten) og administrerende direktør i Go-Ahead Cathrine Elgin (t.h.) under åpningen av Sørtoget 15. desember 2019. Vis mer byoutline Jan Kåre Ness

Publisert: Oppdatert: 5. desember 2020 13:42 , Publisert: 5. desember 2020 13:09

Fem av åtte toppledere har nå sluttet i den opprinnelige toppledergruppen i togselskapet Go-Ahead.

Den siste til å tre av er sikkerhets- og kvalitetssjef Jan Vetle Moen. Det bekrefter Moen selv overfor E24.

Han opplyser at han jobber på oppsigelse frem til 1. januar 2021, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Fra før har fire andre toppledere sluttet i Go-Ahead siden oppstarten, noe E24 omtalte i juli.

Det britiske togselskapet overtok trafikken av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen den 15. desember 2019, og har dermed ennå ikke vært ett fullt år i drift.

Kom fra konsulentselskap

Av de gjenværende opprinnelige topplederne, under administrerende direktør Cathrine Elgin, er det nå kun IT-sjef Kent Kolnes som har tidligere erfaring fra togsektoren, ifølge informasjon fra Linkedin. I tillegg har Elgin selv en fortid i Flytoget, hvor hun i flere år var sikkerhetssjef.

Jan Vetle Moen hadde 11 års bakgrunn i NSBs persontogvirksomhet da han i 2017 begynte i konsulentselskapet Proactima, som arbeidet med anbudet for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Proactima konkurrerte om anbudet på vegne av britiske Go-Ahead. Cathrine Elgin var under anbudskonkurransen sektoransvarlig for samferdsel i Proactima, og ble også tilsatt som buddirektør. Da seieren var sikret, ble Elgin utnevnt som administrerende direktør, og Moen ble sikkerhets- og kvalitetssjef.

– Cathrine og Jan Vetle har deltatt i hele anbudsfasen og har stor kunnskap og erfaring om norsk jernbaner på en rekke forskjellige områder, uttalte administrerende direktør Magnus Hedin i Go-Ahead Nordic i en pressemelding i forbindelse med oppstarten av den norske avdelingen.

– Derfor er det selvsagt veldig bra å få dem med i det videre arbeidet og vår etablering på Sørlandsbanen, la Hedin til den gang.

Go-Ahead startet driften av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen 15. desember i fjor. Her det nyprofilerte Sørtoge ved driftsbanegården på Kongsberg. Vis mer byoutline CHRISTOFFER RUKKE

Fristende tilbud andre steder

Go-Ahead Norge bekrefter også den seneste avgangen overfor E24. Moen sa opp sin stilling i september, opplyser kommersiell sjef Tonje Løkaas Fossum, som begynte i selskapet i sommer.

– Det er riktig at vår dyktige kollega Jan Vetle slutter for å begynne i ny jobb. Sånn er det jo med dyktige kolleger – de får gjerne spennende og fristende tilbud andre steder.

– Jan Vetle har spilt en viktig rolle i vår anbudsprosess, mobilisering, oppstart og drift. Han har vært med oss på reisen i tre år nå, og vi har stor forståelse for at han nå ønsker å gjøre noe annet. Vi ønsker ham lykke til videre, skriver Fossum i en e-post.

E24 har bedt om intervju med administrerende direktør Cathrine Elgin, men fått til svar at hun har vært opptatt i møter.

Sammenligner med gründervirksomhet

Tidligere driftssjef Yngve Kloster går nå inn i rollen som sikkerhets- og kvalitetssjef, opplyser selskapet. Erlend Nyheim erstatter Kloster som driftssjef. Begge har tung og lang erfaring, forteller Fossum.

– Og som jeg har forstått at vi påpekte forrige gang du laget sak på dette: Vi er gått fra en oppstartsfase til en driftsfase. Det er som å gå fra gründervirksomhet til drift. Da er det naturlig at noen ønsker seg nye utfordringer, skriver hun.

– Go-Ahead er ikke en gründervirksomhet, det er Storbritannias største jernbaneoperatør, ifølge deres egne sider. (...) Dette er ikke unge oppstartere, det er erfarne ledere med lange CV-er – hvorfor har de valgt å slutte i Go-Ahead?

– Go-Ahead Norge er et selvstendig, norsk selskap. Og jo, frem til oppstart fungerte vi i stor grad som et gründerselskap. Og med det mener jeg oppskalering fra null til drift i stort tempo, lange dager og alle har fått føle på å ha uvante arbeidsoppgaver i perioder.

– (...) At erfarne ledere har fått spennende tilbud utenfor selskapet, ser vi ikke på som unaturlig. Den reisen de har vært med på i Go-Ahead, er unik i norsk jernbanesammenheng og bidrar til å gjøre våre ansatte attraktive på arbeidsmarkedet, skriver Fossum.

Vant på pris

Fra før har sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt Kristin Monstad, service- og kompetansesjef Ove Jakobsen, økonomisjef Kristoffer Jakobsen og kommersiell sjef Charlotte Malling sluttet i selskapet.

Kun de to siste stillingene skulle erstattes, opplyste selskapet i juli.

Det var 17. oktober 2018 det ble kjent at britiske Go-Ahead vant anbudet om Sørlandsbanen foran NSB og svenske SJ.

Måneden etter fikk Aftenposten og Klassekampen tilgang til en gjennomgang som viste at NSB hadde slått Go-Ahead på 12 av 15 kvalitetspunkter, mens to endte uavgjort.

NSB ble vurdert som best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredshet og på forvaltning av togmateriell. Go-Ahead, som vant anbudet, var best på pris.

