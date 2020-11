Stormberg-tilbud var 600 kroner billigere halvannen uke før Black Week

Stormberg økte prisene på flere varer rett før Black Week, og brukte dette som førpris i tilbudene. Forbrukertilsynet mener folk må passe seg for lokketilbud gjennom kampanjeuken.

Stormberg-sjef Hege Nilsen Ekberg her sammen med tidligere sjef og Stormberg-eier Steinar J. Olsen. Vis mer byoutline Kjartan Bjelland/FVN

Publisert: Publisert: 26. november 2020 20:34

Stormberg-kunde Anita Myrseth Haugerud kjøpte den 13. november en utedress til 999 kroner hos merkebutikken.

Halvannen uke senere startet Black Week - uken der store deler av handelsstanden kjører store tilbudskampanjer. Da hadde varen rukket å bli blitt oppjustert til 1.799 kroner, for så å bli satt ned i pris til 1.619 kroner med førpris 1.799.

– Jeg synes det var litt pussig da jeg oppdaget at jeg hadde kjøpt et plagg mer enn 600 kroner billigere enn det var på tilbud til under Black Week, sier Haugerud til E24.

Satt opp prisene før Black Week

Men det er flere tilfeller i Stormbergs nettkatalog av varer som fikk prisen oppjustert i forkant av tilbudsuken.

Sammenligningstjenesten Prisguiden, som Forbrukertilsynet anbefaler bruk av, viser blant annet en allværsjakke som økte i pris fra 599 til 1.299 kroner fra 14. til 15. november, og deretter kom på tilbud til 1.169 under Black Week.

Et annet eksempel er en dunjakke som ble satt opp i pris fra 599 til 1.299 fra 14. til 15. november, for deretter å bli satt på tilbud under Black Week for 1.169 kroner. Oversikten viser at varen i majoriteten av 2020 har kostet langt mindre enn tilbudsprisen.

Ifølge Forbrukertilsynet må en vare ha vært solgt på fullpris en viss periode for at man kan kalle det en reell førpris.

Denne perioden har ofte vært satt til seks uker, men kan være noe lenger og kortere gitt omsetningen av varen.

I Stormbergs tilfelle er det flere eksempler på at selskapet har solgt varer med en førpris i kun få dager før de settes som tilbudsvarer, selv om prisen har vært mye lavere bare få dager eller uker tidligere.

E24 har også observert varer med førpris som ikke kan finnes igjen i Prisguidens oversikt i det hele tatt.

I grafen under kan man se hvordan prisen utviklet seg for en av dunjakkene Stormberg hadde salg på under Black Week. Statistikken viser at varen sjeldent har kostet så mye som den gjør under Black Week, som er den siste perioden vist i grafen under.

Slik har prisen utviklet seg for dunjakken Stormberg annonserte salg på under Black Week. Som man kan se av statistikken er det sjeldent varen har kostet så mye som den gjør under Black Week. Vis mer byoutline Skjermdump

Kunne spart 1000 kroner i sommer

Stormberg-kunder kunne med andre ord spart mye penger på kjøpe enkelte varer før Black Week.

Da Haugerud gjorde Stormberg oppmerksom på saken på Facebook, fikk hun som svar at varen hadde vært satt ned i pris til 999 kroner noen få ganger - «men det er kun i korte kampanjeperioder».

Men oversikten i Prisguiden viser et annet bilde.

Her har utedressen det året den har vært i markedet, kostet så lite som 622 kroner, og før august i år hadde den aldri kostet mer enn Black Week-tilbudet.

Haugerud sier hun har vært Stormberg-kunde i mange år og lagt igjen «noen tusen» i butikken gjennom kjøp av utetøy til hele familien.

– Jeg liker egentlig Stormberg veldig godt med deres menneskesyn og miljøprofil, så jeg ble skuffet da jeg så dette, sier kunden.

– Kommer det til å få konsekvenser for om du handler hos Stormberg i fremtiden?

– Jeg kommer fortsatt til å handle der, nettopp på grunn av deres profil, men tilbudene tar jeg med en klype salt, sier Haugerud.

Anita Myrseth Haugerud fikk svar fra Stormberg at den billigere prisen hun hadde kjøpt utedressen sin uken før Black Week var et unntak fra regelen, men det stemmer ikke viser statistikken. Produktet har i majoriteten av 2020 kostet langt mindre enn tilbudsprisen annonsert under Black Friday. Vis mer byoutline Skjermdump fra Facebook

Forbrukertilsynet advarer

Forbrukertilsynet som regulerer jungelen av kampanjer fra norske butikker, har i mange år advart mot lokketilbud - spesielt under Black Week.

– Vi har ikke behandlet denne saken, men generelt kan jeg si at førprisene som blir oppgitt, må være etablert i ukene før salget. Hvis prisen har vært lavere enn oppgitt førpris de siste ukene før salget, er det problematisk, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem.

– Da er det en sjanse for at mange forbrukere føler seg villedet, fortsetter han.

Såkalt villeding av forbrukerne er brudd på markedsføringsloven som Forbrukertilsynet har ansvar for å håndheve.

Gjedrem anbefaler folk å bruke prissammenligningstjenester som Prisguiden, og sier førprisen som vises skal være den laveste prisen de siste ukene.

Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB scanpix

Ikke et Black Week-tilbud, men et tilbud under Black Week

Stormberg har fått fremlagt eksemplene som omtales i saken.

E24 har bedt om intervju med Stormberg-sjef Hege Nilsen Ekberg, men selskapet har kun ønsket å besvare spørsmål på mail.

– I Stormbergs nettbutikk har vi totalt 8.795 varelinjer og ukentlig forskjellige kampanjer for våre kunder. Vi kan ikke utelukke at det i denne forbindelse kan oppstå feil i prisinformasjon på enkeltprodukter, og dette er noe vi vil undersøke nærmere, skriver kommunikasjonssjef Ida Kristine Moe.

Det er også stilt spørsmål om hvorvidt selskapet mener førprisene i saken er innenfor regelverket, og om Stormberg forstår at kundene kan bli skeptiske da man møter på slike eksempler, men dette er et ikke gitt svar på.

Turtøyprodusenten mener produktene som omtales ikke er en del av den offisielle Black Week-kampanjen, men er tilfeldigvis på tilbud i uken som betegnes som Black Week.

– Ingen av de tre produktene E24 har kontaktet Stormberg om har vært en del av Black Week-kampanjen, de ikke er Black Week-tilbud og de er derfor heller ikke markedsført denne uken. De 359 produktene som derimot er markedsført under Black Week, er i gjennomsnitt rabattert med 26,45 prosent ekstra sammenlignet med prisene produktene er solgt for de foregående seks uker, skriver selskapets kommunikasjonssjef Moe som mener kundene stort sett får gode tilbud under Black Week.

– Black Week er den uken i året hvor prisene i Stormbergs nettbutikk og fysiske butikker samlet sett er på det laveste nivået, skriver hun og sier at mange kunder handler turtøy den uken.