Aarbakke og Stangeland sliter i høyden over Bryne

Høyhuset ruver godt på flate Jæren. Men økonomisk går det nedover for Forum Jæren.

Inge Brigt Aarbakke er styreleder i Forum Jæren. Vis mer byoutline Hilde Øvrebekk Lewis

Med sine 20 etasjer og høyde på 67,7 meter var det ikke rett opp da lokale gründere ivret for å bygge nytt næringslokale på den tidligere industritomten på Bryne. Sterke protester utsatte prosjektet – og så kom finanskrisen. Da høyhuset åpnet i november 2009, var det med helt andre lånebetingelser enn eierne egentlig hadde sett for seg.

Renteutgiftene ga tidvis noen blodrøde økonomiske resultater for bygget, som i hovedsak består av kontorer. I 2011 endte underskuddet på 73,8 millioner.

I 2015 kom det første overskuddet på 1,6 millioner kroner, i stor grad drevet av langt lavere rentekostnader. Det samme ble tilfellet i 2016 og 2017, men da hadde rentene økt igjen.

Høyhuset på Bryne viser godt igjen på Jæren. Vis mer byoutline Geir Sveen

Byggingen av de høyreiste næringslokalene var en del av omformingen av de tidligere industriområdene under mottoet næring, læring og kultur. Ny videregående skole ble bygget på nabotomta, og nytt bibliotek og Nasjonalt Garborgsenter ble bygget i forbindelse med høyhuset.

Den nye videregående skolen – den største i fylket – vippet også daværende fylkesordfører Tom Tvedt (Ap) ut av stolen fordi han mente at fylkeskommunen ikke hadde råd til denne satsingen.

Dyr skulle utbyggingen altså bli for eierne bak Forum Jæren også. Sommeren 2016 tok de grep. Arne J. Stangeland, gründeren fra Voll i Klepp som bygget opp dekkjeden Dekk 1, og Olav Stangeland, konsernsjef i Stangeland Maskin, økte begge sine eierandeler fra 25 til 37 prosent.

– Da jeg gikk inn i Høghuset i 2013, sa jeg at dette skulle bli god butikk. Det tror jeg fortsatt, sa Olav Stangeland til Aftenbladet.

Også Inge Brigt Aarbakke, ellers kjent for maskineringsbedriften Aarbakke AS og styreleder i Forum Jæren, lovte en ny strategi for næringsbygget. Aarbakke eier 13,9 prosent i selskapet gjennom Bimi AS (hvor han eier 89 prosent av aksjene).

Daglig leder Terje Hamre, en av gründerne bak prosjektet, sluttet. Senere ble det klart at han skrev under på en avtale der han innrømmet å ha misligholdt sin rolle som daglig leder, skrev Jærbladet. Hamre hadde tatt ut for mye lønn og avtalte å betale tilbake tre millioner til arbeidsgiveren.

Etter tre år med overskudd ble det igjen underskudd for Forum Jæren. I 2019 ble det på 2,4 millioner (resultat før skatt), mens ferske regnskapstall viser at det i 2020 endte på 3,1 millioner.

Inntektene er ned til 15,4 millioner, fra 18,9 millioner i 2019. I løpet av 2020 har eierne skutt inn nye 20 millioner i selskapet, viser regnskapet.

Blant leietakerne i Forum Jæren er også Stavanger Aftenblad, som har sitt lokalkontor på Bryne i høyhuset.

