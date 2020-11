Pizzabakeren-gründer ut mot styreleder: – Har sagt noe han ikke skulle ha sagt

Pizzabakeren-gründer sier han ikke kjenner seg igjen i uttalelsene til styrelederen om at det pågår en salgsprosess i kjeden. Styrelederen avviser at det er uenigheter mellom eierne.

Pizzabakeren-gründerne William Gulliksen og Jan Henrik Jelsa er to av fem eiere i pizzagiganten som nå er i en prosess med å selges. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Publisert: Publisert: 6. november 2020 14:46

Mye tyder på at Pizzabakeren, Nordens største restaurantkjede for takeaway-pizza, kan få nye eiere i løpet av kort tid.

Torsdag uttalte styreleder Rolf Smedvig Hodne til Dagens Næringsliv at det pågikk en prosess for å selge selskapet.

I etterkant har E24/Aftenbladet vært i kontakt med gründerne og medeierne i kjeden.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de uttalelsene, sier én av dem, William Gulliksen.

Gulliksen har gjennom uken sagt at han verken vil avkrefte eller bekrefte et salg.

– Sagt noe han ikke burde si

Styreleder og eier Rolf Smedvig Hodne besvarte ikke E24/Aftenbladets henvendelser om salgsprosessen torsdag kveld, noe gründer og styremedlem Gulliksen kommenterte på følgende måte:

– Kanskje dere ikke får tak i han fordi han har sagt noe han ikke skulle ha sagt.

E24/Aftenbladet har også stilt daglig leder og gründer Jan Henrik Jelsa en rekke spørsmål om salgsprosessen gjennom uken. Torsdag kveld er han også tydelig på at uttalelsene fra Hodne må stå for hans egen regning.

– Jeg har fortsatt ingen kommentarer og kan ikke svare på om noen andre har eller ikke har bekreftet eller avkreftet noen ting. Du vet tydeligvis mer enn meg. Hvis Rolf Hodne har så mye mer å fortelle, så er det vel kanskje best å snakke med han.

Da E24 fikk tak i styreleder Hodne fredag morgen ønsket han ikke å kommentere noe mer rundt en salgsprosess. Han sier bare at de er «midt oppe i noe», og at «vi får se hva som skjer».

– Men er det noen uoverensstemmelser mellom eierne?

– Nei, det er ikke det, sier han og vil ikke kommentere på uttalelsene fra gründer Gulliksen.

– Jeg kan ikke uttale meg om hva andre sier, uttaler Hodne.

I 2007 sikret de opprinnelige gründerne seg en pen gevinst da de solgte 50 prosent av selskapet til investorene Rolf Smedvig Hodne og Arne Incoronato. Etter det Aftenbladet kjenner til var prisen 180 millioner kroner.

Daglig leder Jan Henrik Jelsa eier sammen med sønnen 25 prosent av selskapet, Gulliksen eier 12,5 prosent, og Arild Ask Bringeland eier 12,5 prosent.

Pizzabakeren Hva: Pizzakjede som baserer seg på franchisetakere. Det betyr at andre får lisens til å drive virksomheten og forvalte merkevaren. Kjeden satser nesten utelukkende på take away og utkjøring. Størst i Norge og Norden. Hvor: Norge (200), Sverige (16), Kina (1), USA (1), Spania (1), Irland (2) og Nord-Irland (1). Omsetning 2019: 1,2 milliarder kroner. Resultat før skatt 2019: 83,2 millioner kroner. Antall ansatte: Rundt 3000 (deltidsarbeidere medregnet) Eiere: Arne Incoronato (25 prosent), Rolf Smedvig Hodne (25 prosent), Jan Henrik Jelsa og Hans Georg Jelsa (25 prosent), William Gulliksen (12,5 prosent) og Arild Ask Bringeland (12,5 prosent) Vis mer vg-expand-down

Forhandles om milliardsum

Det er EY (tidligere Ernst & Young) som har fått i oppdrag med å sondere markedet for et mulig salg av Pizzabakeren, etter det E24/Aftenbladet kjenner til. Prosessen har allerede pågått en stund og skal være ferdig før jul - uavhengig om det blir et salg eller ikke.

Etter det E24/Aftenbladet kjenner til, skal utgangsprisen i prospektet ha vært på rundt 2 milliarder kroner. Nå forhandles det om en sum som ligger mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner.

I nærmest rekordfart har pizzakonsernet vokst fra fem utsalg og 13 millioner i omsetning i 2003 til rundt 200 utsalg og 1,2 milliarder i omsetning i fjor. Resultatet før skatt var 83,2 millioner kroner.

– Jeg husker fortsatt da vi åpnet det første utsalget på Klepp for 17 år siden. Vi kjørte et åpningstilbud med 99 kroner for pizza og brus. Folk gikk mann av huse, og det ble lange køer og trafikkaos. Folk ringte til politiet for å høre om det hadde skjedd en ulykke siden trafikken sto bom stille, sa en lattermild William Gulliksen til Aftenbladet i et intervju for halvannet år siden.

Her kan du lese mer om Pizzabakeren