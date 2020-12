Ruller ut vaksineutstyr til hele landet fra i dag

Tirsdag starter utsending av vaksineutstyr til kommunene.

GJØR SEG KLARE: I dag startet utsendingen av vaksineutstyr til kommunene i landet. Dette bildet er fra vaksinering i USA mandag. Vis mer byoutline JOHN MANIACI / REUTERS

Vaksineutstyret blir fordelt etter antall innbyggere, slik at alle kommuner får utstyr til å vaksinere en like stor andel av befolkningen. Det er Helsedirektoratet som sender ut.

FHI forbereder seg på å kunne ta imot de første vaksinedosene i januar, og det må også kommunene, som har ansvar for gjennomføring av vaksineringen.

Distribusjon av vaksineutstyr starter nord i landet og leverandøren jobber seg sørover de neste to ukene.

Før nyttår vil alle kommuner få levert nok utstyr til at de kan starte vaksinering så snart de første vaksinene kommer.

Innen fredag den 18. desember skal alle kommuner ha en plan for vaksinering klar. Men før de kan vaksinere, trenger de også å ha utstyret på plass.

– Dette er en milepæl i arbeidet for å stanse pandemien. Den første leveransen med sprøyter og vaksineutstyr som vi nå sender ut, vil gjøre kommunene godt forberedt til å starte vaksineringsarbeidet, sier assisterende helsedirektør, Geir Stene Larsen i en pressemelding.

VAKSINEUTSTYR: Assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen forteller at de sender ut vaksineutstyr fra og med i dag. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen

14 millioner sprøytespisser

Utstyret omfatter alt fra vaksineutstyr til kjølebokser og temperaturmålere, som kommer i ulike forsendelser til kommunene, har FHI skrevet i en veileder til kommunene.

Helsedirektoratet skriver i en pressemelding at de har kjøpt inn 11,4 millioner sprøyter og 14 millioner sprøytespisser. Ulike vaksiner kan ha ulik dosering, derfor har de kjøpt inn sprøyter i ulike størrelser.

I tillegg til sprøyter og sprøytespisser sender Helsedirektoratet ut spritservietter til desinfisering av huden, bomullsdotter, plaster og avfallsbokser til brukte sprøytespisser, skriver de.

Om lag halvparten av vaksineutstyret blir sendt ut i desember 2020, skrev FHI i en den detaljerte veiledningen for vaksinasjon i kommunene for vaksinen som må krever en «ultrakjølekjede».

Ifølge veilederen vil kjølebokser og temperaturmålere komme i to forsendelser, og et eget informasjonsskriv om bruk av kjølebokser og temperaturmålere vil bli sendt ut samtidig.

To avtaler helt ferdige

Norge har hittil spikret ferdig to avtaler om videresalg av vaksiner fra EU via Sverige, og det jobbes med å få på plass en avtale for de siste fire vaksinekandidatene.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström har sagt til VG at det vil komme minst 500.000 doser av Pfizer-vaksinen i første kvartal av 2021. Det er denne vaksinen som ligger lengst fremme i EU-godkjenningsprosessen, og som er vanskeligst å distribuere.

Resten av vaksineutstyret sendes ut til alle kommuner på et senere tidspunkt, sannsynligvis i februar eller mars 2021, skriver FHI i veilederen.

Fordi Pfizer-vaksinen må lagres så kjølig, er planen at Pfizer skal levere den til forskjellige steder i Norge. Overlege Are Stuwitz Berg i FHI har tidligere sagt til VG at det vil gjøres på denne måten - avhengig av at vaksinen blir godkjent:

– Vi vil også her ha en desentralisert lagring av vaksinene ved hjelp av de regionale helseforetakene. Helt konkret hvor disse fryselagrene vil være kan vi ikke si. Kommunene vil få vaksinen transportert helt frem, og når den kommer til kommunen er det ikke lenger behov for å lagre den i -70-frysere, men da har vaksinen holdbarhet på bare 5 dager, sa han.

