ISS trekker konkursbegjæring mot Joe & The Juice

Kafékjeden Joe & The Juice Norge må ikke i retten likevel. Nå har rengjøringsgiganten ISS trukket konkursbegjæringen mot selskapet.

TREKKER SEG: Rengjøringsselskapet ISS begjærte kafékjeden konkurs på grunn av en ubetalt regning.

Publisert: Oppdatert: 9. desember 2020 15:38 , Publisert: 9. desember 2020 14:36

Forrige uke kom nyheten om at rengjøringsselskapet ISS har begjært Joe & The Juice Norge konkurs på grunn av en ubetalt regning på 25.000 danske kroner.

ISS bekrefter overfor danske Børsen onsdag at de har trukket konkursbegjæringen.

Også Joe & The Juice opplyser til E24 at begjæringen er trukket tilbake.

– Vi finner en minnelig løsning på beløpet, skriver stabsjef Thomas Noroxe i Joe & The Juice i en SMS til E24.

Administrerende direktør Sebastian Vestergaard i Joe & The Juice.

Han påpeker at de er uenige om beløpet, men at det ikke overstiger 40.000 norske kroner, som tilsvarer rundt 28.000 danske kroner.

Noroxe opplyser at uenighetene dreier seg om hvorvidt Joe & The Juice skal betale for rengjøring ved kaféene på flyplasser som har vært stengt under coronapandemien.

– Det er et mindre beløp og vi ønsker saken avsluttet raskt og i god tone, sier stabsjefen.

E24 har vært i kontakt med ISS, men har foreløpig ikke fått svar.

– Tatt på senga

I et innlegg på LinkedIn skriver administrerende direktør Sebastian Vestergaard i Joe & The Juice blant annet at «de har blitt tatt på senga av ISS i Oslo».

Han skriver at det har skapt usikkerhet blant medarbeidere, kunder og leverandører.

«Vi visste godt at vi hadde en liten disputt i Oslo om omtrent 25.000 danske kroner. Men likevel konkurs?», skriver Vestergaard.

Da det forrige uke ble kjent at ISS begjærte konkurs i kafékjeden, skrev Joe & The Juice i en pressemelding at det ikke er grunnlag for konkurs.

Konkursbegjæringen skulle etter planen opp i Oslo byfogdembete 18. desember.

ISS opplyste til E24 forrige uke at de var i dialog med Joe & The Juice om saken, og at de trodde dette kom til å løse seg på krot tid.

Underskudd i Norge

Det danske konsernet gikk inn i Norge i 2013, og hadde innen utgangen av 2019 26 kaffer her til lands.

Omsetningen i Norge har økt de siste årene, men kjeden har gått med underskudd. De siste seks årene har Joe & Juice i Norge tapt nesten 49 millioner kroner. I 2019 var underskuddet på 14,5 millioner kroner.

Joe & The Juice trakk forrige uke frem at de har gjort flere investeringer, og at regnskapet er et resultat av vekst i Norge.

– De løpende driftsaktivitetene er lønnsomme og vi har en sterk posisjon, samt tro på Joe & The Juice i det norske markedet, sa stabssjef Thomas Noroxe i en e-post til E24 forrige uke.

