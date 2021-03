Slik vil næringslivstoppene minnes LO-lederen

«En høyt verdsatt industrivenn», «enestående LO-leder» og en forkjemper for norske arbeidsplasser. Slik vil LO-lederen bli husket i industrien.

«HØYT VERDSATT INDUSTRIVENN»: Slik minnes næringslivstoppene LO-sjefen. F.v. konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro, konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA, Svein Tore Holsether i Yara, Equinor-sjef Anders Opedal og konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, Håkon Mageli Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar, Mattis Sandblad, Terje Pedersen, Håkon Mosvold Larsen, Jan Petter Lynau

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et samlet næringsliv hedrer LO-leder Hans-Christian Gabrielsen som døde tirsdag – 53 år gammel.

– Hans-Christian Gabrielsen har vært en høyt verdsatt industrivenn og en viktig stemme i samfunnsdebatten gjennom mange år. Vår dypeste medfølelse og tanker går til hans nærmeste.

Det sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim til E24.

LO-lederen har vært en tydelig stemme i det offentlige ordskiftet om arbeidslivet. Senest i forrige uke understreket han hvor viktig det er å bevare norske arbeidsplasser, da det ble kjent at Hydro selger selskapets valseverk.

Gabrielsen ble ansatt i Fellesforbundet i 1996. Han ble valgt til andre nestleder i forbundet i 2003, før han ti år senere ble valgt til andre nestleder i LO. I 2017 ble han valgt som LO-leder.

Les også Akers konserntillitsvalgt: – Et stort tap for fagbevegelsen og samfunnet

Les også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde hjemme i sin bolig på Slemmestad. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Pådriver i det grønne skiftet

Akers konsernsjef, Øyvind Eriksen, sier at næringslivet og arbeiderbevegelsen har mistet en «ruvende leder».

– Mine tanker og følelser går til Hans-Christians nærmeste, pårørende og kolleger. Jeg har gjennom flere år hatt en tillitsfull dialog med Hans-Christian.

Eriksen betegner Gabrielsen som «en enestående LO-leder og en støttespiller for industriutvikling»

– Han var opptatt av å bevare og utvikle olje- og gassnæringen, og samtidig en pådriver i det grønne skiftet. Han forsto nødvendigheten av omstilling og nytten av digitalisering for å skape fremtidsrettede og konkurransedyktige arbeidsplasser. Hans-Christian vil være dypt savnet, sier Aker-sjefen.

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA. Vis mer byoutline Mattis Sandblad, VG

Også Equinor-topp Anders Opedal hadde stor respekt for Gabrielsen.

– Hans-Christian Gabrielsen var en sterk stemme og forkjemper for norsk industri, og den fremste tillitsvalgte også for tusenvis av kollegaer i Equinor. Vi kjente han som en ryddig og tydelig LO-leder som fortjente bred respekt og tillit. Våre tanker går i dag til Hans Christians familie og venner, og vi føler med dem i sorgen, skriver han i en tekstmelding til E24.

Les også Stoltenberg i sorg: – Har mistet en god venn

Orkla: Sikret norske arbeidsplasser

Matindustriens største, Orkla, minnes Gabrielsen som en mann som var «levende opptatt av rammebetingelser», ifølge konserndirektør for kommunikasjon, Håkon Mageli. Han er også er styreleder i NHO Mat og Drikke.

– Forrige gang jeg hadde med Gabrielsen å gjøre var da han besøkte vår fabrikk på Elverum. Han minte oss på at vi måtte få mer industri til fabrikken, og spurte hva han personlig kunne gjøre for at det skjedde, sier Mageli.

– Han hadde vel på et tidspunkt også meninger om at Orkla flagget ut jobber til utlandet?

– Ja, han kjempet for at arbeidsplassene skulle være i Norge, og det var noe han ga uttrykk for til våre folk, sier Mageli som påpeker at det var mulig å diskutere med LO-lederen, men at man alltid forlot rommet med et smil om munnen.

Konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, Håkon Mageli, har gjennom Orkla og styreledervervet i NHO Mat og Drikke jobbet med Hans-Christian Gabrielsen over en årrekke. Han kaller Gabrielsen en «bauta». Vis mer byoutline Jan Petter Lynau

Det var da Orkla annonserte planer om å flytte ut produksjonen av produkter som Lano såpe, Idun ketchup og Fun Light safe fra Norge til Sverige at Gabrielsen ba næringsministeren gå i dialog med selskapet om å hindre utflagging. Idun Ketchup produserer for øvrig fremdeles i Norge.

– Tror du det er flere industri-jobber i Norge i dag takket være Gabrielsen?

– Ja, det tror jeg du kan si. Han forfektet viktigheten av industrijobber i Norge overfor oss, men også overfor Arbeiderpartiet i politisk samarbeid.

Orkla-lederen kaller Gabrielsen en «bauta», og bemerker at hjertet hans nok lå tettere på mekanisk og teknisk industri enn næringsmiddelindustrien.

– Han foretrakk hjelm over hårnett. Han gjorde mye for næringsmiddelindustrien, men kjempet enda hardere for at blant annet Hydro skulle beholde arbeidsplasser i Norge, sier Mageli.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

Viktig samtalepartner

– Hans-Christian var en utrolig fin person. Han kombinerte faglig styrke, integritet og et brennende engasjement med en veldig omgjengelighet. Han var en person man så frem til å snakke med, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i gjødselprodusenten Yara til E24.

Holsether fremholder at Gabrielsen som leder for LO, har «spilt en svært viktig rolle og var en bauta i trepartssamarbeidet».

– Det har vi sett flere ganger, og nå sist i den veldig krevende situasjonen med pandemien. Norge har hatt en spesielt god håndtering av denne, og Hans-Christians bidrag har vært uvurderlige.

LO-lederen var en viktig samtalepartner for Yara, ifølge Holsether.

– For bare noen uker siden diskuterte vi våre planer for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk på Herøya, og hvordan dette kan bli et grønt industriprosjekt. Hans-Christians entusiasme for fremtidsrettede industriarbeidsplasser var veldig tydelig og inspirerende, forteller han.

Yara-sjefen trekker også frem at Gabrielsen var en viktig sparringpartner i forbindelse med fagforeningsspørsmål utenfor Norge.

– Yara er til stede i 60 ulike land og jobber blant annet med å fremme den norske samarbeidsmodellen der vi opererer, påpeker han.