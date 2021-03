Ber regjeringen komme til Stortinget for å redegjøre om salget av Bergen Engines til russiske kjøpere

Senterpartiet mener salget «blottlegger strategisk viktig norsk forsvarsteknologi».

Marit Arnstad ber nå regjeringen redegjøre i Stortinget for salget av Bergens Engines AS fra Rolls Royce til russiske TMH International. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen (arkiv)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

BT/E24 har i flere artikler satt søkelys på salget av motorfabrikken Bergens Engines AS fra Rolls Royce til russiske TMH International.

Ikke-alliert land

I et brev til statsministerens kontor skriver Marit Arnstad som er parlamentarisk leder i Senterpartiets stortingsgruppe:

– Mange er bekymret for at salget blottlegger strategisk viktig norsk forsvarsteknologi og gjør det norske Forsvaret avhengig av en aktør fra et ikke-allierte land når det gjelder service, vedlikehold og reservedeler til norske kystvaktskip.

Hun viser til at Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten for kort tid siden la frem trusselvurdering for 2021.

Videre håndtering

I vurderingen heter det blant annet: «Gjennom oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv kan fremmede stater få tilgang til informasjon og innflytelse som det ikke er i Norges interesse at de får. Flere stater vil det kommende året forsøke å skaffe teknologi i Norge som de ikke har lov til å kjøpe.»

– Siden problemstillinger knyttet til sikkerhetsloven og dens anvendelse er av stor nasjonal betydning, og siden saken ikke er endelig avklart, ber Senterpartiets stortingsgruppe regjeringen redegjøre i Stortinget om hvordan den vurderer og håndterer det aktuelle salget av Bergens Engines AS, skriver Arnstad.

Hun skriver videre at Sp «håper at regjeringen benytter samme anledning til å bidra til en drøfting av om sikkerhetsloven

er utformet slik at den favner nødvendig bredt i møtet med utfordringer av den typen vi nå ser».

Les på E24+ Bergen Engines-saken: – Regjeringen må stoppe salget, vitner om komplett svikt i alle ledd

Les på E24+ Marinen i USA bruker Bergen Engines-motorer: – Vi vurderer nå risikoen

Les på E24+ Bergen Engines-salget: Advarer mot «skitne penger» fra Russland

Les på E24+ Statsråden svarer om Bergen Engines: – Vi må sikre forsvarsteknologien vår