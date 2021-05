Smedvig skal bruke 2,5 milliarder på Åsen. Dette er første bygg ut

Smedvig har kjøpt opp «hele» Åsen for å utvikle framtidens klynge for byggebransjen. Prislapp: 2,5 milliarder kroner. Nå går spaden snart i jorden for det første nybygget - ARK.

Slik er hovedbygget på Åsen tenkt seende ut. Det ligger ved siden av bowlinghallen når du kjører av Motorveien fra sør.

I september 2019 ble det kjent at Smedvig har brukt 450 millioner kroner på å kjøpe 14 av 19 næringsbygg på Åsen i Stavanger. Prosjektet har fått navnet Site 4016, og er et område på rundt 100.000 kvadratmeter som skal bli et klyngefellesskap og utviklingssenter for bygg og anleggsbransjen på Vestlandet.

90 prosent utleid

Nå er det klart at Kruse Smith og Faber Bygg går inn som de største leietakerne i det første nybygget, som har fått navnet ARK. Der vil energiforsyningen til bygget bestå av solceller, varmepumper og strøm.

Ifølge en pressemelding fra Smedvig er nå 90 prosent av nybygget allerede utleid. Det betyr at 70 ulike selskaper innen bygg og anlegg samles under samme tak for å danne et nettverk av muligheter for

samarbeid, innovasjon og læring. De første leietakerne flytter inn 2023.

Denne oversikten viser hvilke eiendommer Smedvig har kjøpt på Åsen.

– Det viktigste for oss er å bidra til å løfte bygg- og anleggsbransjen. Bransjen har en del utfordringer, og mye av det bunner i at den er svært fragmentert. Mange aktører jobber sammen for å realisere et prosjekt. Hver for seg gjør de ny læring underveis, men denne blir i liten grad spredt videre. Med Site 4016 ønsker vi å være med å skape en arena som legger til rette for kunnskapsoverføring og danner grunnlaget for å utvikle hele bransjen, sier Smedvigs eiendomssjef for Site 4016, Rune Augenstein, i pressemeldingen.

«Vekst og utvikling»

Videre heter det at BI-professor Torgeir Reves funn om klynger har vært en vesentlig drivkraft for Smedvig i prosjektet.

«Ifølge Reve har bedrifter tilknyttet en klynge større innovasjon, større vekst og større verdiskaping. For Smedvig er målet at bedriftene tilknyttet Site 4016 skal oppleve nettopp vekst og utvikling.»

– Vi har stort tro på mulighetene som ligger i å etablere en bygg- og anleggsklynge i Stavanger. Det gjelder ikke kun for industriell vekst og utvikling, men også for å kunne stå sammen om å identifisere gode å bærekraftige måter å bygge på i fremtiden. Bygg- og anleggsbransjen står for 40 prosent av global forurensing. Det er også vi som må stå sammen om å identifisere løsningene, sier Augenstein.

Sjur Christian Monsen, markedsdirektør i Smedvig og Rune Augenstein, leder for teknologi og innovasjon mener Åsen har en perfekt beliggenhet for å utvikle en næringsklynge for byggebransjen.

Smedvig går straks i gang med byggingen av ARK på Åsen.

– Må tenke gjenbruk

Konseptet Site 4016 har vært under utvikling siden 2017 og nybygget ARK markerer startskuddet på en ny epoke for klyngefellesskapet.

– Innovasjon og forskning skal være en del av DNA-et til Site 4016. Derfor har vi inngått partnerskap med aktører som UIS, Stanford University og vår egen digitale spydspiss, Veni. Vi er allerede i gang med å søke forskningsrådet om midler til å utvikle en digital metode for å kartlegge potensialet i gamle bygg. For mye rives ukritisk. Vi må tenke mer gjenbruk, fortsetter Augenstein.

For entreprenøren Kruse Smith er dette spennende tanker.

– For oss var klyngetanken hovedårsaken til at vi valgte å inngå denne leiekontrakten. Vi jobber tett med flere byggherrer og leverandører, og ser den enorme verdien som ligger i erfaringsoverføring og kunnskapsdeling. Vi har gjennom de siste årene hatt stort fokus på digitalisering, samhandling og bærekraft. Vi ser veldig frem til å kunne flytte inn i et miljø hvor disse tankene står i sentrum og kan videreutvikles i samarbeid med andre aktører i bransjen, sier Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør i Kruse Smith.

Faber Bygg inn

Kruse Smith er den største leietakeren i Site 4016, og også en av entreprenørene.

– Kruse Smith er en aktør som har vært med å utvikle oss i Smedvig, som våger å tenke nytt og som vil være med å utvikle bransjen. Det var naturlig for oss å velge Kruse Smith som entreprenør. Når vi bygger et bygg er det med samarbeidspartnere som har bygget for oss flere ganger. For meg er det alt for stor risiko i å sette opp nytt team på hvert nytt bygg. Skal du ha gode team så må teamene få trene sammen, sier direktør i Smedvig Eiendom, Jostein Kalsheim.

Faber Bygg er det andre selskapet som nå har signert leiekontrakt i ARK.

– De siste årenes transformasjon fra et analogt til heldigitalisert selskap har gitt oss en skalerbar plattform som gjør at vi har mulighet til å nå vekstambisjonene våre. Det å være del av et innovativt miljø med fokus på bærekraft, kunnskap og digitalisering er avgjørende for å holde på våre ansatte og tiltrekke oss nye dyktige medarbeidere. Vi gleder oss til å være med å utvikle fremtidens regionale kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg og anlegg sammen med Smedvig og de andre bedriftene på Site 4016, sier Jan Arild Wathne, administrerende direktør i Faber Bygg.