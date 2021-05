Oslos butikker er åpne. Barn kan igjen bli superhelter.

Torsdag formiddag åpnet Oslos butikker igjen. I leketøysbutikken Sprell var både ansatte og barn glade.

Jan Dubois skal gjøre barnebarnet til superhelt. Han får hjelp av ekspeditør Inga Ryssdalsnes i leketøysbutikken Sprell til å velge rett helt. Vis mer byoutline Morten Uglum

Sigurd Bjørnestad - Aftenposten

Morten Uglum (foto) - Aftenposten

Skurkene på Lørenskog har grunn til å passe seg. Spiderman kommer!

Jan Dubois er på jakt etter superheltdrakt i leketøysbutikken Sprell ved Rådhuset i Oslo. Den er til barnebarnet James (5) på Lørenskog.

Sprell har åpnet igjen etter å ha vært stengt siden januar. Onsdag klokken 12 ga byrådet klarsignal. Oslo tar et langt steg mot mer normale tider.

Dubois bestemmer seg for en Spiderman-drakt.

– Det er for mye styr med å handle på nettet. Jeg vil heller holde i plagget og se at drakten passer, sier han.

Så er det rett til Lørenskog. Han skal være der bare en time etter at Aftenposten/e24 møter ham hos Sprell.

Bønnhørt raskt

I Aftenposten/E24 mandag var daglig leder Christian Sogn Iversen i leketøyskjeden Sprell sterkt kritisk til at Oslo-butikkene måtte holde stengt mens folk i stedet kunne dra til nabokommunen for å handle.

Han ble raskt bønnhørt. Torsdag klokken 9.30 kunne butikksjef Ine Nordbø igjen slippe kundene inn i butikken.

Da hadde hun jobbet til midnatt kvelden før med å klargjøre butikken og kalle inn de ansatte.

– Først jublet og hoiet vi da byrådslederen kom med den glade meldingen onsdag. Det var et gledelig lite sjokk at vi kunne åpne allerede torsdag. Men det var bare å hive seg rundt, sier Nordbø.

Etter klarsignalet fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) merket hun straks at det ble færre bestillinger på «klikk og hent».

– Vanligvis ligger er det rundt 30 bestillinger når vi kommer om morgenen. I dag var det bare fem, sier hun.

William (2) og moren Megan Wright var torsdag blant de først kundene i leketøysbutikken Sprell i Oslo. Vis mer byoutline Morten Uglum

Den mest ivrige kunden

– Han elsker dyr. Vi har ventet lenge på dette, sier Megan Wright.

Sønnen William (2) er så giret som bare små barn kan bli der han kjenner på alle de små dyrene som står i hyllene i leketøysbutikken hos Sprell.

Wright har også med seg Oliver på seks uker. Hun og familien har bodd i Oslo siden november.

– Det blir ikke det samme å handle leker på nett. William vil kjenne på lekene, og han vil gjerne betale i kassen, sier moren.

Sønnen flytter seg til avdelingen for kosedyr. Det blir nesten for mye av det gode for en 2-åring.

