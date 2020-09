Granskingsleder: Karanteneregler ble vurdert av Hurtigruten-kokk

Granskingsrapporten etter smitteutbrudd på MS Roald Amundsen i juli ble presentert torsdag.

Publisert: Oppdatert: 17. september 2020 17:11 , Publisert: 17. september 2020 16:00

Den eksterne granskingsrapporten i etterkant av coronautbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen legges frem nå.

Blant hovedkonklusjonene i rapporten er:

Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.

Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Karantenereglene ble praktisert uriktig.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19- testing ble ikke gjennomført tidsnok.

Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

Karanteneregler ble vurdert av kokk

Granskingsleder Jan Fougner påpekte under pressekonferansen at karanteneregelverket har blitt praktisert ulikt i Hurtigruten-konsernet.

Han sier at det fremstår som at personen som sto for en vurdering av regelverket var en faglært kokk, ikke en jurist.

– Det var en feil, sa han.

Som følge av funnene kommer rapporten også med noen anbefalinger overfor Hurtigruten.

Det dreier seg blant annet om å evaluere hvorvidt kulturen i organisasjonen støtter håndtering av risiko.

Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, har ledet granskingsarbeidet av Hurtigruten Cruise AS etter smitteutbrudd av covid-19 på MS Roald Amundsen. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Ulike versjoner

Av rapporten kommer det frem at konsernsjef Daniel Skjeldam og driftsdirektør Bent Martini har to ulike versjoner av hva som skjedde.

Martini har forklart at han ble instruert av Skjeldam til å unngå at kommunen skulle nevne Hurtigruten i sin omtale av smittetilfellet.

Skjeldam sier imidlertid at ingen slik instruksjon fant sted.

«Vedkommende var opptatt av hvilken dokumentasjon kommunen hadde for å omtale Hurtigruten all den tid det ble opplyst at FHI og involverte personer i Hurtigruten mente at smitten ikke hadde skjedd om bord», heter det i rapporten.

Ifølge Skjeldam styres operativ risiko i hovedsak nede i driftsselskapene, og ikke av konsernledelsen.

Overfor granskerne har Skjeldam gitt uttrykk for konsernledelsens diskusjoner mer knytter seg til risiko på et strategisk nivå.

Fortsatt tillit til Skjeldam

Pressekonferansen ble innledet av Hurtigrutens styreleder Trygve Hegnar. Fra podiet uttrykte han at styret fortsatt har tillit til konsernsjef Daniel Skjeldam.

– Skjeldam er en utmerket mann til å gjennomføre tiltakene som nå skal iverksettes, sa Hegnar.

I en pressemelding beklager Skjeldam selskapets håndtering av saken.

– Smitteutbruddet på MS Roald Amundsen var en alvorlig hendelse. Det rapporten beskriver er ikke bra nok, sier han.

– Som øverste sjef i konsernet tar jeg ansvar for det som skjedde.

71 smittet etter juli-seilaser

Det var på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen at det i juli brøt ut smitte om bord. Totalt testet 29 passasjerer og 42 ansatte positivt for coronaviruset etter seilasene med skipet mellom 17. og 31. juli.

Tidligere har Sjøfartsdirektoratet gitt Hurtigruten alvorlig kritikk etter å ha funnet flere avvik og sikkerhetssvikt i forbindelse med utbruddet.

Torsdag kunngjorde rederiet at de stopper alle ekspedisjonscruise ut året som følge av økningen av coronasmitte i Europa, samt i Sør- og Nord-Amerika.

Målet er å gjenoppta seilasene med ekspedisjonscruisene i januar 2021.

