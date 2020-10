Busstreiken er over

De første bussene vil være i trafikk fra klokken tolv, men befolkningen vil måtte påregne forsinkelser gjennom hele dagen.

1. oktober 2020 07:49

Ved 07-tiden torsdag morgen kom partene i den betente busstreiken frem til en løsning på konflikten.

Fra klokken 12 vil de første bussene igjen gå inn i ordinær rutetrafikk, men passasjerene må påregne driftsforstyrrelser gjennom dagen.

Ruters pressevakt Sofie Bruun sier til E24 at det blir godt å komme i gang igjen og at de er glade for at partene har kommet til enighet.

– Man må regne med litt uregelmessigheter ut døgnet, sier Bruun som ikke vet hvilke avganger som vil bli prioritert.

– Kan man regne med å ta sin vanlige buss til jobb i morgen?

– Da regner vi med å ha et mer fullverdig busstilbud på plass, men det tar tid å få i gang et så stort apparat, sier Bruun til E24.

Mener det var verdt å streike

Forbundsleder Jim Klungsnes i Yrkestrafikkforbundet understreker at det har vært krevende forhandlinger.

– Vi har fått et krav som er dobbelt så bra som det vi har streiket mot. Det opprinnelige tilbudet var 3 kroner, men nå får bussjåfører med fagbrev 6,50 kroner i 2020, sier Klungsnes til E24.

– Er dere fornøyd?

– Bussjåførene har hatt store forventninger til lønnsoppgjøret fordi de har sakket akterut i mange år. Det er ikke det vi hadde håpet på hvis man tar det store bildet, men vi er fornøyd med at vi har klart å løfte resultatet så mye som vi har gjort, fortsetter Klungsnes som understreker at det absolutt var verdt å streike.

– Forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier i meldingen at det også ligger inne en garanti på 2,50 kroner i tillegg til det sentrale tillegget for oppgjøret neste år.

– Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i samordnede oppgjør og påfølgende mellomoppgjør, slik som i 2018 og 2019, sier Eggum.

Busstreiken har pågått siden søndag 20. september. Den første uken påvirket streiken bare busstrafikken i Oslo, tidligere Akershus og Østfold, men fra lørdag har det vært streik i en rekke fylker over hele landet.

Totalt har rundt 8.500 bussjåfører vært tatt ut i streik.

NHO Transport: Innenfor frontfagsmodellen

– Vi er glade for at konflikten er over slik at vi kan frakte passasjerer dit de til skal, til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Og så må vi beklage til de reisende for problemer mens konflikten har vart, sier administrerende direktør for NHO Transport, Jon H. Stordrange, til E24.

– Vi er glade for å finne en løsning innenfor årets frontfagsmodell på 1,7 prosent, fortsetter han.

– Hva var bakgrunnen for den nye runden med mekling?

– Riksmekleren inviterte til et statusmøte, og da vi møttes fant vi grunner til dypere dialog.

Partene har vært hos riksmekleren siden klokken tolv onsdag formiddag. Etter klokken to har det vært «reell god dialog,» mellom partene, ifølge Stordrange, som sier de forhandlet frem til klokken syv torsdag morgen.

– Hvordan har forhandlingene vært?

– De har vært konstruktive og i god tone. De har vært løsningsorientert, og alle partene ville ut av konflikten. En busstreik rammer først og fremst en tredjeperson vi ikke vil ramme på en utilbørlig måte.

Varsler tøffe forhandlinger også i 2022

– Vi vil takke befolkningen og passasjerene våre for den massive støtten vi har opplevd gjennom streiken. Vi har mottatt tusenvis av tilbakemeldinger fra sjåfører som forteller om spontane støtteerklæringer, heiarop og tomler opp, sier Fagforbundets forhandlingsleder Stein Guldbrandsen i meldingen.

Forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund understreker at fagforeningene nå har vist arbeidsgiversiden at de «mener alvor og er villige til å sette makt bak kravene».

– Den viljen er så absolutt til stede også i 2022, og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid for å bringe bussjåførene videre på den kursen som nå er staket ut, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund i en uttalelse.

– I tillegg har vi sikret at det skal jobbes videre med arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak i dette viktige yrket gjennom et partssammensatt arbeid, fortsetter Sæthre