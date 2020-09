Varsler bøter på en halv milliard kroner mot aktører i bokmarkedet

Konkurransetilsynet mener foreløpig at aktørene har samarbeidet ulovlig ved å dele konkurransesensitiv informasjon om blant annet fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. Vis mer byoutline Konkurransetilsynet

Publisert: Oppdatert: 24. september 2020 09:27 , Publisert: 24. september 2020 09:05

Saken oppdateres...

Det kommer frem i en pressemelding fra tilsynet torsdag formiddag.

Tilsynet vurderer at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurranse i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven og EØS-avtalen.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i meldingen.

– Vår foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon er egnet til å begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne, fortsetter Nese.

Vurderingene kommer etter at tilsynet gjennomførte razzia mot de involverte aktørene i januar 2018.

Gyldendal bestrider vurderingen

De varslede overtredelsesgebyrene fordeler seg på 202,4 millioner kroner til Gyldendal, 151,9 millioner kroner til Cappelen Damm, 93,4 millioner kroner til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, 50,8 millioner kroner til Aschehoug og 3,89 millioner kroner til Bokbasen.

Gyldendal er gjort kjent med varselet om vedtak onsdag, opplyser selskapet i en børsmelding. Forlaget bestrider vurderingen og vil gå i dialog med tilsynet om saken.

Konkurransetilsynet mener at det har pågått informasjonsutveksling via Bokbasens bokdatabase. Sammen har forlagene kjøpt abonnementet Mentor Forlag fra Bokbasen, noe som har gjort at de har fått mulighet til å dele informasjon om hverandres utgivelser via databasen, ifølge tilsynet.

– Vår vurdering er at forlagene systematisk har lagt inn informasjon om egne utgivelser i databasen, og vært kjent med at andre forlag kunne hente ut denne informasjonen. Informasjonsutveksling som omfatter fremtidige priser er i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen, og kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser, sier prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet understreker at varselet er foreløpig, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken. Selskapene har frist til 24. november med å gi sine merknader.

Tilsynet opplyser at Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt Eirik Stolt-Nielsen som settekonkurransedirektør i saken, da konkurransedirektør Lars Sørgard er inhabil.