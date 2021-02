Foodora starter med dagligvarer på nett: – Sikkert mange som tror det ikke vil gå

Plattformen som til nå har levert restaurantmat, vil fremover også selge og levere dagligvarer på døren. Foodora tror hurtighet vil bli deres konkurransefortrinn.

NY DAGLIGVAREBUTIKK: Foodora starter dagligvarelevering gjennom plattformen, i tillegg til levering av restaurantmat. Zoran Jovanovic jobber som bud og har hentet en bag med varer. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi vet at dagligvaremarkedet er grisetøft, men det er et marked som trenger mer konkurranse. Det er sikkert mange som vil si at dette aldri vil gå, men vi tror det er en mulighet her, sier Fodooras fungerende Norgessjef, Carl August Randers.

I Iladalen i Oslo har det dukket opp en rosa dagligvarebutikk, men det er ikke en tradisjonell dagligvareforretning, men en såkalt «dark store», med andre ord et lager hvor Foodora-budene henter dagligvareordrene.

Foodora har på få år blitt den dominerende plattformen for kjøp og levering av restaurantmat i Norge, men vil nå ta en større del av markedet for mat på nett.

Målet er å opprette fire lagre for utlevering av dagligvarer i løpet av kort tid. To i Oslo og to andre steder i landet. Denne uken åpnet den første i Oslo.

UTVALGET: Daglig leder Carl August Randers viser frem butikken i Iladalen. Til sammen tilbyr Foodora et utvalg på rundt 1.000 varer gjennom nettbutikken, noe som er betydelig mindre enn konkurrentene. Randers mener likevel deres tilgjengelig og hurtige levering vil være et konkurransefortrinn. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Kan ikke konkurrere på pris eller utvalg

– Så langt har det gått over all forventning, sier Randers om etterspørselen de siste dagene uten å ha startet markedsføringen.

De planlegger allerede å ansette flere medarbeidere på lageret i Iladalen.

Foodora kan hverken konkurrere på pris eller utvalg, men hvis det er ett sted Foodora skiller seg ut så er det på leveringstid, hvor man skal få varene i løpet av 30 minutter, såfremt du bor nærme nok et lager som i dag dekker stort sett at alle som bor i Oslo sentrum.

Randers sier de vil prise varene «så lavt de klarer» uten å utdype hva det betyr, men forklarer at de naturlig nok ikke har like gode betingelser som de store kjedene.

Foodora, som starter fra null i 2020, har en lang vei å gå for å nærme seg konkurrentene i Meny og Kolonial, hvor førstnevnte har passert en halv milliard og sistnevnte nærmet seg to milliarder kroner i omsetning i fjor.

Samtidig leverer Foodoras 2.000 tilknyttede bud restaurantmat for flere hundre millioner, og har det siste året lagt til flere partnere, deriblant blomsterforretninger og bokhandler.

BUTIKK: Slik ser det ut på innsiden av Foodoras såkalte «dark store» eller butikklager i Iladalen hvor budene henter bestillingene. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Dyrere enn partneren Joker

Allerede før Foodora startet sin egen dagligvarebutikk på nett kunne man også bestille varer fra Norgesgruppen-eide kjeden Joker, som også selger sine varer billigere på Foodora-appen enn selskapet selv gjør i sin nye dagligvarebutikk på nett.

– Hvordan skal man klare å konkurrere mot Joker som selger varer billigere enn dere i deres egen app?

– Vi tror på tilgjengeligheten vår og at vi kan levere noe raskere fra våre egne lagre. Samtidig vil vi gjerne beholde Joker som partner, sier Randers.

En som er noe mer skeptisk, er NHH-professor og dagligvareekspert Frode Steen.

– Det at man kan kjøpe varer gjennom Joker-butikken i samme app som Foodora har sin egen matbutikk er kompliserende for begge parter, sier Steen og fortsetter:

– Jeg har vanskelig å se for meg at de kan ha to ulike dagligvarebutikker på én og samme plattform.

Han tror også det vil bli utfordrende å levere dagligvarer på 30 minutter.

SKEPTISK: NHH-professor og dagligvareekspert, Tore Steen, er skeptisk til Foodoras dagligvaresatsing, men forstår timingen, med tanke på at det har vært utrolig vekst i all netthandel under coronakrisen. Vis mer byoutline LEIF GULLSTEIN/BT / BT

Få varer

Til sammen har Foodorabutikken rundt 1.000 varer, og er det man kan klassifisere som en nærbutikk på nett. Det er mange tomme hyller i lageret i Iladalen, og disse kan fylles med nye varegrupper om etterspørselen skulle være der.

– Vi kan skalere opp fort om vi ønsker det. Frem til nå har vi solgt mye fersk mat, men også fryseboksen vår med Ben & Jerry-iskrem er snart tom, så den må fylles opp igjen, smiler Randers.

Foodora har også dagligvarelevering i Sverige, og selv om han ikke vil tallfeste hvor stor del av virksomheten dagligvarer bør være, sier Randers de har store ambisjoner.

– Vi vil kunne levere dagligvarer i hele Norge.

Dagligvarer på nett har så langt ikke vært en lønnsom affære i Norge, og det gjenstår å se hvor stort volum man må opp i før det skal lønne seg å drive med rent dagligvaresalg på nett.

Steen, som forstår timingen for satsingen med tanke på at det har vært en utrolig vekst i netthandelen under coronakrisen, tror også at det lille utvalget vil bli utfordrende.

– Konkurransen mot Kolonial og Menys mye større utvalg blir tøff. Rema 1000 hadde en gang 1000 varer, men det begynner å bli veldig mange år siden.

