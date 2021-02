Forbrukerrådet klager inn Tiktok for skjult reklame mot barn

Den kinesiske appen anklages for å «legge til rette for ulovlig reklame mot barn». Også barne- og likestillingsministeren er kritisk.

Etter en større gjennomgang av Tiktoks praksis og vilkår av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC, har Forbrukerrådet og 16 andre forbrukerorganisasjoner valgt å klage inn appen til EU-kommisjonen for brudd på flere forbrukerlover.

Det skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

– Tiktok er fullt klar over at de har brukere både over og under 13 år, og har et spesielt ansvar for at de yngste brukerne blir ivaretatt og skjermet for denne typen innhold¸ sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en kommentar.

Gjennomgangen fra BEUC har avdekket hvordan «appen gjør det mulig å målrette reklame for blant annet usunn mat og drikke og skjønnhetsprodukter mot barn, og at mye av reklamen skjules i form av konkurranser og effekter».

Blyverket sier at reklame mot barn er strengt regulert av en grunn.

– Det er derfor alvorlig at Tiktok muliggjør at annonsører og innholdsleverandører kan operere med skjult reklame og målrette seg mot barn og ungdom, sier forbrukerdirektøren.

– Selskapets forbud er lite verdt

Samtidig som saken klages inn til EU-kommisjonen, ber Forbrukerrådet også Forbrukertilsynet og Medietilsynet å se på selskapets praksis.

Ifølge Forbrukerrådet skriver Tiktok at markedsføring rettet mot barn ikke er lov, samtidig som selskapet gjør det mulig å målrette reklame mot barn ned til 13 år.

Rådet trekker frem at det fremmes reklame gjennom annonser i nyhetsfeeden, konkurranser og filtre, samt ved at annonsøren tar over skjermen ved oppstart, såkalt «brand takeover».

– Selskapets forbud mot markedsføring rettet mot barn er lite verdt når annonsører og innholdsprodusenter får opprettholde denne praksisen, sier Blyverket.

– Vi ber nå europeiske myndigheter se til at europeiske lover faktisk anvendes og at barn får den beskyttelsen de har krav på, fortsetter hun.

Ropstad: – Synliggjør skyggesidene

Også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er kritisk til appen.

– Denne gjennomgangen synliggjør skyggesidene ved sosiale medier og hva slags markedsføring barn og unge faktisk blir eksponert for på disse plattformene, sier Ropstad i meldingen.

Han mener det ikke er akseptabelt at barns personopplysninger brukes til målrettet markedsføring.

– Her forventer jeg at Tiktok rydder opp, sier Ropstad.

