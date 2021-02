DN: DNB tar pant for 5,3 milliarder hos Stordalen

Hotellene til Petter Stordalen lånte av DNB for å overleve corona. Nå har banken sikret seg nye pant i hotelldriftsselskapene for over 5 milliarder kroner.

Nordic Choice Hospitality Group tok opp lån i storbanken i 2020 for å ha nok til å klare seg gjennom pandemien.

DNB har nå sikret seg pant i hotelldriftsselskapene til Petter Stordalen for totalt 5,25 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth, tok hotellkonsernet selv initiativ til å tinglyse pant i driftsselskapene til fordel for DNB.

– Så det er ingen reell forskjell. Vi forstår at tinglysingen kan skape spekulasjoner, men vår situasjon er uendret selv om avtalen ble endret i tråd med hva vi selv forela DNB, sier han til avisen.

Hotellene i Petter Stordalens Nordic Choice-kjede har som resten av reiselivet slitt med sviktende inntekter under coronapandemien.

Stordalen selv opplyser til Dagens Industri at han har solgt aksjer og eiendom for 3,5 milliarder siden corona traff.

– Vi har alltid solgt aksjer, men nå har vi solgt mer enn vi har kjøpt og vi har solgt to eiendommer.

– Før krisen eide jeg for over 20 milliarder og nå har vi solgt for tre. Så det er mer for å sikre oss kapital og ta oss gjennom krisen, sier Stordalen til Dagens Industri.

Allerede den første uken av 2021 ble det klart at Stordalen slo sitt første hotell konkurs, Comfort Hotel Stavanger.

26. januar kom nyheten om at hotellkongen selger luksushotellet Skt. Petri i København.

Tilbake i juli 2020 så han også seg nødt til å kvitte seg med eiendommen til et hotell i Stockholm.

