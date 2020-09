– Slettvoll møbler gjør det bra

Møbelbutikken Slettvoll gjør det bedre økonomisk enn andre designmøbel-butikkene i Stavanger-regionen. I fjor var overskuddet 710.000 kroner.

– Jeg savner vår butikk i Aftenbladet sin oversikt over designmøbel-butikker, sier eier og daglig leder Petter Nordbø.

I motsetning til de andre møbelbutikkene i artikkelen, så tilhører Slettvoll en møbelkjede med hovedkontor på Stranda i Sunnmøre. Den har 19 konseptbutikker i Skandinavia, og også en på Mariero i Stavanger.

– Butikken vår har hatt overskudd i 14 år på rad, sier Petter Nordbø. - Resultatet i fjor var ikke spesielt godt, men i 2017 og 2018 fikk vi mellom to og tre millioner kroner i pluss. I år regner jeg med at resultatet blir på samme nivå. Salget har vært veldig godt hittil i år, og vi tror at det fortsetter utover høsten.

En av årsakene til at Slettvoll gjør det bedre enn mange av de andre designmøbel-butikkene, er at nesten alle møblene produseres i Norge. Dermed blir butikken mindre påvirket av at den norske kronen har vært svak mot utenlandsk valuta i det siste.

Det er også en fordel for Slettvoll at de ikke har den samme kolleksjonen som de andre butikkene. Da unngår man den skarpe priskonkurransen som mange andre sliter med.

