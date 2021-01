Regjeringen er positive til å bidra med penger til Norwegian

I fjor høst takket regjeringen blankt nei til å hjelpe Norwegian en gang til. På nyåret kom Norwegian tilbake med en oppdatert plan og to muligheter: Gå inn på eiersiden eller bidra med hybridkapital. Nå sier regjeringen ja til det siste, men med flere vilkår.

I de siste to ukene har det pågått en hektisk dialog mellom det kriserammede flyselskapet Norwegian og regjeringen i et forsøk på å få mer nødhjelp.

Selskapet er som andre flyselskaper hardt rammet av corona og har søkt om konkursbeskyttelse når de nå prøver å lykkes med den andre redningsoperasjonen på under ett år.

I november fikk Norwegian et blankt avslag fra regjeringen på mer hjelp, men torsdag er det klart at selskapet har fått beskjeden de har håpet på:

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4–5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Vil ikke bli eier

Norwegian fikk i fjor vår gjennom en første redningspakke der staten bidro med tre milliarder i lånegarantier. Utover sommeren gjorde ledelsen det klart at mer kapital og nye grep måtte til.

Flyselskapet presenterte nylig en ny og kraftig hestekur, der de ba regjeringen bli med igjen.

I denne planen skal langdistanseflyene bort, mer kapital skal hentes, og gjelden skal kuttes ytterligere.

– Lykkes Norwegian med dette arbeidet, har regjeringen sagt at vi kan bidra med et hybridlån, sier næringsminister Nybø og fortsetter:

– Men det er en krevende prosess selskapet er i gang med, og Norwegian er blant annet avhengige av å få inn langsiktige og strategiske eiere. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, sier Nybø.

Samferdselsministeren fastholder samtidig at Norwegian kan være viktig for norsk luftfart fremover.

– Målet med regjeringens mange tiltak i luftfartspolitikken er å sikre et godt flytilbud og et sterkt norsk luftfartsmarked når vi igjen kan få mulighet til å reise etter pandemien. Vi tror et rekonstruert Norwegian kan være en viktig aktør i norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Beskjeden fra regjeringen kommer kun få måneder etter at den ungarske lavprisgiganten Wizz Air inntok det norske innenriksmarkedet, og den kommer samtidig som det nye norske selskapet Flyr prøver å etablere seg.

Stiller med penger – med vilkår

I et intervju på Politisk kvarter 15. januar forklarte statssekretær Lars Andreas Lunde i Nærings- og fiskeridepartementet hvorfor man takket nei til å hjelpe Norwegian da de banken på døren i fjor høst:

– Noe av den høye gjelden var grunnen til at vi sa nei i november, sa Lunde.

I januar kom Norwegian igjen og banket på døren hos regjeringen. Denne gangen var det en oppdatert plan som lå på bordet, og flyselskapet tilbød to mulige verktøy:

– Det er to alternativer selskapet har presentert for oss. Det ene er å gå inn på eiersiden og bli en aksjonær i selskapet. Det andre er hybrid kapital, som betyr evigvarende lån med gunstige betingelser, sa Lunde.

Nå har regjeringen altså valgt det siste. I tillegg til at Stortinget må godkjenne en eventuell støtte har regjeringen stilt flere vilkår, som blant annet inkluderer:

Selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer.

Deltagelsen i et hybridlån vil skje på markedsmessige vilkår.

Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt frem.

I sin nye plan har Norwegian selv sagt at de vil hente inn mellom fire og fem milliarder i ny kapital, og regjeringens vilkår er altså minst 4,5 milliarder.

Selskapet har i tillegg sagt at de vil få den totale gjelden redusert til rundt 20 milliarder. Det vil være under en tredjedel av samlet gjeld på 66,8 milliarder ved utgangen av oktober.

Samlet gjeld ved starten av fjoråret var 86,3 milliarder og fallet ned til 66,8 milliarder skyldes i hovedsak den første restruktureringen i fjor våres.

Den netto rentebærende gjelden var ved utgangen av oktober 48,5 milliarder, ned fra 61,7 milliarder ved starten av fjoråret.

Summen er lavere fordi man har trukket fra kontantbeholdning og gjeldsforpliktelser som ikke er rentebærende, for eksempel forpliktelser knyttet til solgte billetter.

PS! Hybridkapital er også instrumentet som SAS har brukt som en del av sin redningspakke der Sverige og Danmark bidro med milliardbeløp.

– Øker sjansen for å lykkes

Norwegian skriver i en pressemelding at de er glade for at regjeringen har besluttet å bidra til selskapets finansiering av ny kapital.

En pressetalsmann sier til E24 at de ikke ønsker å kommentere saken ut over pressemeldingen.

– På vegne av alle oss i Norwegian ønsker jeg å rette en stor takk til regjeringen. Norwegian står i en svært krevende situasjon som følge av pandemien. En medvirkning fra staten øker sjansen betydelig for at vi lykkes med å hente inn ny kapital og komme gjennom rekonstruksjonsprosessen, sier konsernsjef Jacob Schram, og legger til:

– Vi har fremdeles en stor jobb foran oss, men støtten fra regjeringen tar vi til inntekt for at vi er på riktig kurs.

Han sier videre at de har stor tro på at de kan tiltrekke seg investorer og komme gjennom rekonstrueringsprosessen.

– Vi har fått mye støtte fra politisk hold, fra kunder og medarbeidere, og fra aksjonærer og forretningspartnere. Det er vi svært takknemlige for, og det betyr mye for oss i en krevende tid. I tillegg bidrar en medvirkning fra regjeringen til å sikre arbeidsplasser i Norge og en sunn konkurranse i luftfarten.