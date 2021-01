Oslo-butikkene måtte stenge. Kundene begynner å venne seg til den nye måten å handle på.

Butikker i Oslo-regionen er stengt. Likevel kan du handle hos dem fysisk. – Folk venner seg til at dette er en grei måte å handle på, sier daglig leder i Braasport.

Braasport ved Ullevaal stadion. Didrik Wie leverer ut et pannebånd til kunde Lizeth Brandsås i døren. Vis mer byoutline Signe Dons

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forrige uke kom de strengeste koronatiltakene siden 12. mars i fjor. Den britiske virusvarianten herjet fritt. Butikker i østlandsområdet måtte stenges over natten.

Det snudde opp ned på hverdagen for mange bedrifter.

I stedet for å stenge helt ned, tilbyr flere butikker nå en «klikk og hent»-løsning. Slik kan du bestille en vare på nett, og hente den utenfor butikken.

Valgte å ikke permittere

Blant dem er Braasport på Ullevaal stadion. De kjørte ned gitteret og stengte butikken. Da hadde de to alternativer, forteller daglig leder Anders Baardseth.

– Enten tilby «klikk og hent» eller permittere alle ansatte, sier han.

De gikk for førstnevnte løsning. Deres ansatte har hatt det «ekstremt travelt» gjennom hele pandemien. Da var det urimelig å permittere dem, mener Baardseth.

– Om vi stenger en uke eller to, får de heller ha noen roligere dager på jobben, og betjene kundene som kommer. Vi valgte å tenke med hjertet.

Covid-19-forskriften er tydelig: Butikker kan holde åpent for henting av bestilte varer. Men forutsetningen er at smittevernet blir varetatt under utlevering.

Braasport holder butikken åpen. Men du får ikke komme inn. Skal du kjøpe noe, må det bestilles på forhånd. Varene leveres i døren. Vis mer byoutline Signe Dons

Elkjøp tilpasser seg

Også Elkjøp tilbyr klikk og hent. De har stor pågang på produkter til hjemmekontoret. Spesielt PC-er, hodetelefoner og webkameraer.

– Hjemmeunderholdning er også populært. Og folk trenger alltid kjøleskap, frysere og komfyrer, sier Madeleine Schøyen Bergly.

Hun er kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge.

Bergly tror pandemien vil endre måten vi handler på for alltid.

– Butikker vil vi ha også i fremtiden. Men «Klikk og Hent» er kommet for å bli. Netthandelen har tatt kvantesprang i pandemien. Det vil styrke seg ytterligere fremover ettersom vi blir enda flinkere til å forstå kundenes ønsker og behov, sier Bergly.

Pågangen for all netthandel er enorm, ifølge Bergly. Elkjøp tilbyr både klikk og hent og «live-shopping». Her kan kunden digitalt få handlehjelp av Elkjøp-medarbeidere.

Elendig vinter i fjor

Braasport ble etablert i 2017. De har hatt stor vekst under pandemien, ifølge daglig leder Baardseth.

Nå er det langrennsutstyr folk skal ha. Tidligere har det vært turutstyr, hengekøyer, soveposer, og alt som trengs for norgesferie. Også elsykler er blitt mer populært.

– I fjor var vinteren elendig. Og mellom 13. og 16. mars lurte man på hvordan skal dette gå, sier han.

Etter en uke løsnet det. Sportskjeden Gresvig konkurs og XXLs problemer spilte også inn.

Jenny Bruu hos Hegdehaugens Jernvarehandel i Bogstadveien lever ut tetningslister til Rolf Pedersen. Vis mer byoutline Signe Dons

– Handleturen er en del av opplevelsen

Nå går det imidlertid tråere igjen. Klikk og hent er nemlig ingen fullkommen erstatter for den fysiske butikken.

– Klikk og hent økte etter at vi stengte butikken. Men det har ikke vært noen eksplosjon, sier Baardseth.

Også han tror løsningen vil bli benyttet av flere etter pandemien.

– Folk venner seg til at dette er en grei måte å handle på, sier han.

Likevel påpeker han:

– Mange sportsinteresserte synes det er en del av opplevelsen å gå og handle i butikken.

– Tid er en utfordring. Noen tror at man kan hente i løpet av en times tid. Med langrennsski er det en jobb som må gjøres. Et generelt problem er at folk tror det er klart etter to minutter om du velger «klikk og hent».

