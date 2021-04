– Å selge en restaurantkjede midt i corona må være det dummeste som finnes

Dagligvaregigant overtar Jens Ulltveit-Moes restaurantbaby, men ikke til pandemipris, bedyrer investoren.

Det var ingen sørgelig Jens Ulltveit-Moe som traff E24 etter salget av hans restaurantkonsern Umoe Restaurants. Vis mer byoutline Fredrik Solstad / E24

– Jeg liker ikke å selge høns i regnvær, sier Jens Ulltveit-Moe om salget av konsernet med 140 restauranter til Scandza-eier Jordanes.

Full nedstenging av utelivet og rekordlav oljepris gjorde at 2020 ikke var noe særlig å snakke om for en investor som har pengene i restaurantdrift og en brasiliansk etanol-satsing som følger oljeprisens svingninger.

– Å selge en restaurantkjede midt i corona må være det dummeste som finnes.

Ulltveit-Moe vil ikke omtale transaksjonen som et salg, men heller som et samarbeid som er basert på resultatene før coronakrisen.

– Alt annet hadde vært irrasjonelt, sier Ulltveit-Moe.

I stedet for penger får Ulltveit-Moe aksjer i Jordanes, og sier han vil bli en «betydelig minoritetsaksjonær» uten å ville si hva det betyr.

– Jeg vil være med på den oppturen som kommer, sier han.

Scandza-partner Jan Bodd (t.v.) og Umoe-eier Jens Ulltveit-Moe går fra å samarbeide til å bli medeiere i Jordanes, selskapet som eier Scandza. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Ekspansjon

Umoe Restaurants og Scandza har samarbeidet siden 2009, og har hatt stor suksess med Peppesprodukter i dagligvarehandelen.

Jordanes-medeier, Jan Bodd, sier de seriøse samtalene om et oppkjøp startet rundt juletider, og mener Umoe Restaurants er den siste manglende biten i porteføljen.

– Med dette oppkjøpet så er vi tilgjengelig overalt, og det er viktig for vår strategi fremover.

Fra dagligvarer har Scandza de siste årene beveget seg over i stadig flere og nye kanaler med målet om å komme tettere på forbrukeren, noe man gjør gjennom serveringsbransjen.

Dette er Umoe Restaurants 140 restauranter, hvorav 90 egeneide restauranter/kafeer på kjøpesentre og i bykjerner, 50 drevet gjennom Peppes Franchise

Driver egeneide konsepter som Peppes Pizza, La Baguette, Fattigmann og Kjøkken og Kaffe i Norge

Har rettigheter til å drive TGI Fridays i Norge og Starbucks i Norge og Sverige gjennom franchiseavtaler

Til sammen rundt 1.600 ansatte

Total omsetning rundt 1,3 mrd. kroner i 2019. Vis mer vg-expand-down

– Vi kjøper dette fordi vi skal bygge det videre. Det handler om ekspansjon, treffe kundene enda bedre og tilpasse konseptene slik man allerede har gjort med Peppes, sier Bodd som selv har et godt forhold til pizzarestauranten.

– Det er et lite stykke Norge. Jeg gikk jo på Peppes på Frogner Plass før jeg skulle ut på Chateau Neuf i min ungdom, og det fundamentet skal vi bygge videre på.

– Men blir alle konseptene med videre?

– Det er korrekt.

Dette er Scandza-eier Jordanes Norsk merkevaregigant som står bak selskaper som Sørlandschips, Synnøve Finden og Finsbråten. I fjor omsatte Jordanes, selskapet som eier Scandza, merkevarer for fem milliarder kroner. Konsernet operer i både Norge, Sverige og Danmark, og har rundt 1.000 ansatte. Selskapet eid av Jordanes Invest (Stig Sunde, Jan Bodd, Karl Kristian Sunde og ansatte), Cubera (som igjen er eid av Storebrand Asset Management) og Boddco Vis mer vg-expand-down

Ingen spenning igjen i livet

Umoe Restaurants har siden oppstarten i 2002 økt omsetningen jevnt og trutt til godt rett under tre milliarder kroner, men har aldri kunne vise til svarte tall på bunnlinjen.

På spørsmål om hvor raskt den nye eieren kan gjøre konsernet lønnsomt, svarer Jordanes-eier Stig Sunde «så snart vi kan åpne restaurantene igjen».

I fjor solgte Umoe Restaurants rettighetene til Burger King i Norge og Sverige.

– Det som var veldig viktig for meg var at vi ikke kom i en slik finansiell posisjon at vi ikke ble skviset ut, og derfor solgte jeg ut en del eiendeler i fjor slik at jeg var gjeldfri inn i 2021.

– Det tok spenningen ut av livet mitt, men jeg sover bedre om natten, sier investoren.

MINDRE SPENNING – MER MILJØVERN: Investor Jens Ulltveit-Moe bruker stadig mer tid og krefter på det grønne skiftet og er på stortingslisten for MDG i Akershus. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Hadde det vært mulig for deg å bygge opp Umoe Restaurants på egen hånd etter pandemien?

– Ja det er jeg helt sikker på. For det første gikk jeg inn i 2020 med en god kontantposisjon, og jeg så i fjor sommer hvor raskt folk kom tilbake i restaurantene.

– Men resultatene før coronakrisen var heller ikke der man ønsket dem?

– Nei, ikke der vi ønsket dem, men de var rimelig bra, og merkevaren er kjempesterk.

Pensjonerer seg ikke

Ulltveit-Moe kaller sin eierandel i Jordanes for «et godt og trygt sted å være».

– Så du pensjonerer deg ikke med dette?

– Nei absolutt ikke, men jeg får tid til å jobbe mye mer med det grønne skiftet.

Ulltveit-Moe er medlem av MDG og på 25. plass på stortingslisten for Akershus. Ingen av de andre rundt bordet ville flagge politiske preferanser, men Ulltveit-Moe antok at han var det eneste MDG-medlemmet rundt bordet i Scandza-hovedkvarteret.

– Men er det med et tungt hjerte at du overgir full kontroll av Umoe Restaurants?

– Nå har jeg hatt full kontroll i 19 år, og avkastningen sett opp mot det jeg kjøpte det for har vært veldig bra.