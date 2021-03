Norges Rederiforbund: Kan ta flere dager før køen er tatt unna

Containerskipet «Ever Given» beveger seg nå gjennom Suezkanalen, etter å ha stått fast og skapt kø siden tirsdag. Men det kan ta flere dager før alle skipene kommer seg forbi, ifølge Norges Rederiforbund.

Containerskipet «Ever Given» har stått fast siden tirsdag. Nå har skipet blitt dratt løs fra grunnen.

TV-bilder og bilder fra Vesselfinder viser at skipet nå flyter i kanalen.

Leth Agencies, som leverer tjenester til skip som seiler gjennom Suezkanalen, bekrefter på Twitter at skipet nå er på vei til Store Bittersjø nord i kanalen.

Oljeprisen vender nedover etter nyheten, i skrivende stund 0,87 prosent til 63,8 dollar.

30 «norske» skip

– Dette er veldig gledelig. Det er helt suverent og noe vi har ventet på lenge. Det er et positivt utfall av en situasjon som har vært uavklart, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til E24.

Forbundet har ikke logget hvor mange skip som har tatt omveien rundt Afrika, opplyser han.

– Men det er nå 30 skip med norske eierinteresser sør eller nord for kanalen.

Ifølge Solberg kan det imidlertid ta flere dager før alle skipene i kø kommer seg forbi.

– Det har vært flere skip underveis som har valgt å avvente situasjonen. Nå er ingen i tvil. De fortsetter mot Suez. Det vil nok ta 4–5 dager før køen er tatt unna slik det ser ut nå.

– Veldig glad

Norske Odfjell har et skip som ankret opp ved sørsiden av Suezkanalen, med flere skip på vei.

– Vi er veldig glad for å høre at skipet er kommet av grunnen og beveger seg nordover til Great Bitter Lake for å gjøre plass. «Ever Given» er nå forventet å nå frem til Great Bitter Lake klokken 18, sier operasjonssjef i Odfjell, Harald Fotland.

– Det vil gå to kolonner med skip, en fra sør og en fra nord, i kveld, slik at 117 skip er forventet å være gjennom innen i morgen ettermiddag.

Odfjell har ingen skip som har gått omveien, opplyser Fotland.

– Vi har ett skip på nordsiden som ankommer Suez snart. I tillegg har vi ett skip ankret opp på sørsiden og to skip på vei opp Rødehavet.

– Feirer dere nå eller er det for tidlig?

– Det er litt tidlig. Vi feirer ikke før båtene er gjennom.

Håper å seile i kveld

Også Fjord Line har hatt et skip som venter på å passere gjennom kanalen.

– Vi er veldig glad for at «Ever Given» er i bevegelse. Vi har ikke fått noe endelig seilingstidspunkt opp til Middelhavet, men vi håper å kunne seile allerede i kveld, sier kommunikasjonsrådgiver Flemming Tveitan i Fjord Line til E24.

– Skipet vårt ligger fortsatt til anker rett utenfor byen Suez med kort vei inn til kanalen. Inntrykket er at det nå vil gå trafikk hele døgnet rundt.

Det er rederiets nybygg, Fjord FSTR, og dets mannskap på 11 personer som ligger i kø.

– Vi har blitt gode på å vente. Skipet skulle egentlig være levert rundt 12. mars i fjor. Så det er deilig med gladnyheter også.

Hundrevis i kø

Det har blitt rapportert at blokkeringen har forsinket handel verdt nærmere 3,4 milliarder kroner i timen for containertrafikken alene.

Rundt 12 prosent av den globale handelen, og 30 prosent av verdens containertrafikk passerer gjennom kanalen årlig ifølge Reuters, og hundrevis av skip har stått i kø på grunn av grunnstøtingen.

Tidligere på dagen meldte kanalmyndighetene at slepebåter har lyktes i å få skipet 80 prosent på rett vei.

Det 400 meter lange skipet satt seg fast etter en sandstorm i forrige uke.

«Ever Given» drives av taiwanske Evergreen, men eierne er japanske Shoei Kisen, et datterselskap av verftsselskapet Imabari Shipbuilding.