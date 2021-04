Stadig flere med lav inntekt leier bolig

Utviklingen med færre boligeiere kommer bare til å fortsette, tror Leieboerforeningen. Daglig leder Lars Aasen er bekymret for at byene kan miste enkelte yrkesgrupper.

ÅTTE ÅR SOM LEIETAGER: Ida Renate Olsen er ikke del av en lavinntektshusholdning, men sier det likevel oppleves umulig å ha nok til Oslo-bolig med lønnen hun får som fagarbeider. Vis mer byoutline Nikolaj Blegvad / E24

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det eneste jeg vet er at noen må gjøre noe, sier 27 år gamle Ida Renate Olsen.

Sammen med samboeren leier hun en kjellerleilighet på Hellerudtoppen øst i Oslo. Olsen har vært leietager i Oslo i åtte år nå. I denne perioden har hun sett boligprisene galoppere fra henne.

– Helt siden jeg flyttet hit har jeg jobbet for å komme meg inn på boligmarkedet. Vi har litt egenkapital, men langt ifra nok til å få det til uten hjelp. Det er utrolig vanskelig.

Både hun og samboeren jobber innen omsorgssektoren, hun som helsefagarbeider på et dagsenter, han som barne- og ungdomsarbeider i kommunen. Hun tjener rundt 375.000 kroner før skatt, han noe mer.

90.000 flere leietagere

Deres samlede inntekt havner med det rundt medianen for en norsk husholdning, aleneboere inkludert. Olsen opplever at dette ikke rekker spesielt langt i Oslo-markedet.

– Vi så på et oppussingsobjekt som endte opp med å gå 600.000 kroner over prisantydning. Folk byr helt ville summer, sier hun.

Den vanskelige jakten etter en vei inn på boligmarkedet deler Ida Renate Olsen med stadig flere. Som E24 skrev i mars, har det blitt 90.000 flere leietagere i Norge siden 2015.

Denne utviklingen drives først og fremst av de med lav inntekt, viser tall fra SSB.

I 2008 eide fire av ti lavinntektshusholdninger egen bolig. I dag er tallet tre av ti for hele landet og ned mot to av ti i Oslo.

Ser man på husholdninger uten lavinntekt har denne gått kun to prosentpoeng tilbake i samme periode. Nå som da eier over åtte av ti husholdninger uten lavinntekt egen bolig.

Bruker store deler av inntekten på å bo

Utviklingen er drevet først og fremst av boligprisveksten, kombinert med boliglånsforskriften som setter grenser for hvor mye man kan låne, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen. Han forventer at trenden med stadig flere leietakere vil fortsette.

– Vi tror at flere kommer til å leie lengre, ikke bare de med lav inntekt. Høye boligpriser er én grunn, men også endringer i arbeidslivet, med flere midlertidige stillinger og økte krav til etterutdanning og mobilitet.

Men å leie kontra å eie trenger ikke å være negativt, sier Aasen. Han mener at den norske boligeiermålsetningen er strukket i overkant langt og at å leie kan være et bra alternativ – men at det da trengs en fornyelse av leiesektoren.

FORVENTER FORTSETTELSE: Daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen ønsker bedre rettigheter for leietagerne – som det blir stadig flere av. Vis mer byoutline Øystein Klock

Samtidig ser han med bekymring på hvordan enkelte samfunnsgrupper får en stadig vanskeligere ferd inn på boligmarkedet.

Tall fra EUs statistikkontor viser at nesten halvparten av norske lavinntektshusholdninger bruker mer enn 40 prosent av inntekten på bokostnader.

– Å gå fra å leie til å eie er blitt veldig vanskelig flere steder i landet, selv om myndighetene prøver å stimulere med ulike tiltak. Konsekvensen kan være ganske dramatisk hvis vi får en utvikling som vi ser i mange andre europeiske land, der yrkesgrupper som frisører, barnehageansatte og helsearbeidere flytter ut av pressområder for å få råd til egen bolig.

Usikker på fast jobb-mantra

Da E24 ringte Ida Renate Olsen første gang, fortalte 27-åringen at hun og samboeren nettopp hadde vunnet en budrunde for en Obos-leilighet på Bogerud sørøst i Oslo.

– Men vi har vunnet budrunder tidligere bare for å se at blir tatt på forkjøpsretten, så vi jubler ikke ennå, la hun til.

Og Eva var ikke lenge i paradis denne gangen heller. Kun en halvtime senere fikk vi en SMS fra Olsen. Skuffet måtte hun meddele at leiligheten hadde blitt tatt av en med lengre Obos-ansiennitet. Dermed fortsetter boligjakten for de to fagarbeiderne.

I mellomtiden vil de fortsette å betale husleie på 11.200 kroner i måneden, ekskludert strøm.

– På det dyreste i vinter kom det på 3800 kroner, så da var det ikke mye igjen etter utgifter til tv, internett og mat.

Olsen sier hun og samboeren flyttet til Oslo fordi dette var eneste sted de fant fulltidsjobber, noe de hadde fått innprentet at er essensielt om man skal bli boligeier.

– Nå er jeg ikke like sikker. Selv med fulltidsjobb er det ikke så enkelt å bo her.

OFFER FOR FORKJØPSRETTEN: Ida Renate Olsen har fått oppleve at det ikke hjelper å vinne en budrunde når lengeværende Obos-medlemmer er villig til å betale like mye. Vis mer byoutline Nikolaj Blegvad / E24

– Forstår at folk blir sinte

Mens antallet leietagere øker med flere tusen husholdninger i året, jobber Leieboerforeningen for deres rettigheter.

Første prioritet er bedre forbrukerlovgivning i husleieloven, sier Lars Aasen.

Interessen for leietageres rettigheter deler de med grupperingen som står bak Instagram-kontoen min_drittleilighet og kampanjen «Reduser husleien». Initiativet fylte ett år denne uken og markerte det med lansering av egen nettside.

Der er 13 krav formulert, deriblant at «Vi må stoppe boligutviklere og høyresiden i deres forsøk på å redusere standarden på nye leiligheter.»

På Instagram er retorikken enda spissere, blant annet gjennom spalten «Bolighai-ordbok». Aasen sier han har kontakt med grupperingen bak og at han forstår deres frustrasjon.

– At folk blir sinte av å leie dårlige boliger som de bruker masse ressurser på, det har jeg full forståelse for.

– Men for å si som Erna Solberg: Jeg ville nok ikke brukt akkurat de ordene.

Denne artikkelen er del av prosjektet Cities for Rent – som er koordinert av Arena for Journalism in Europe og støttet av et tilskudd fra IJ4EU-fondet Investigative Journalism for Europe.

