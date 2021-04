Danske Bank-sjef går av etter mistanke om brudd på hvitvaskingsregler

Chris Vogelzang trekker seg etter etterforskning av hans tidligere arbeidsgiver.

SLUTTER: Det er ikke lenger Chris Vogelzang som leder Danske Bank. Vis mer byoutline Danske Bank

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Mandag morgen kunngjør Danske Bank at Chris Vogelzang slutter som administrerende direktør.

Årsaken er at han er mistenkt for å bryte regler som skal forhindre hvitvasking på sin tidligere arbeidsplass, den nederlandske banken ABN Amro.

– Jeg er veldig overrasket over avgjørelsen til nederlandske myndigheter. Jeg forlot ABN Amro for mer enn fire år siden, og er trygg på det faktum at jeg har håndtert mitt lederskap ansvarsfullt, med integritet og dedikasjon, sier Chris Vogelzang i børsmeldingen.

Vogelzang understreker at mistanken rettet mot ham ikke betyr at han vil bli siktet, men viser til bankens spesielle situasjon når han nå velger å gå av.

I 2018 ble det kjent at den estiske filialen av Danske Bank har tillat transaksjoner for flere hundre milliarder dollar fra det som kan være kriminell aktivitet i Russland.

Samme år gikk bankens daværende konsernsjef Thomas Borgen av som følge av skandalen. Da sa han at Danske Bank hadde mislyktes å leve opp til ansvaret sitt i tilfellet med mulig hvitvasking i Estland, og at han tok ansvar for det som hadde skjedd.

I 2019 åpnet det Europeiske banktilsynet gransking av Danske Bank, særlig den estiske filialen. Det samme året stengte finanstilsynet i Estland Danske banks filial i landet.

Les også Danske Bank får åtte måneder på å forlate Estland

Må ut med 4,8 milliarder

Mandag har ABN Amro akseptert å betale 480 millioner euro (omtrent 4,8 milliarder kroner) i forbindelse med etterforskningen av mulig brudd på anti-hvitvaskingsloven i Nederland.

– Vi beklager dypt situasjonen og erkjenner alvorligheten i saken. ABN Amro har kommet til kort i å oppfylle rollen som portvokter for å bekjempe hvitvasking, heter det i en pressemelding.

Fra 2000–2017 var Vogelzang ansatt i den nederlandske banken. De siste åtte årene var han medlem av styret med ansvar for privatkundedelen og private banking.

Han ble ansatt av Danske Bank i 2019. Nå erstattes han av Carsten Egeriis.

– Vi forstår og respekterer avgjørelsen hans og takker ham for innsatsen. Jeg er glad for at vi har en sterk og kompetent etterfølger i Carsten Egeriis, sier styreleder Karsten Dybvad, i børsmeldingen.

Banken melder samtidig at styremedlem Gerrit Zalm har bestemt seg for å trekke seg mandag etter to år i styret.

Vis mer byoutline JACOB GRONHOLT-PEDERSEN / Reuters