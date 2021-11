Skatteetaten anmeldte 137 saker. Over halvparten ble henlagt.

Det er ikke bare konkurssaker som henlegges i stor stil av politiet.

De fire siste årene har Skatteetaten gitt tilleggsskatt i over 4000 saker. Men i de mest alvorlige sakene er ikke denne reaksjonen nok.

– Vi skal alltid anmelde den groveste skatte- og avgiftskriminaliteten, skriver skattekrimsjef Erik Nilsen til BT/E24.

I fjor anmeldte Skatteetaten 137 saker til politiet på landsbasis. Resultatet ble ikke slik Nilsen hadde ønsket: Over halvparten av sakene ble henlagt, viser deres egen oversikt.

Ofte var det kapasitetshensyn som lå bak henleggelsene.

– Vi har selvsagt forståelse for at alvorlig kriminalitet som truer liv og helse også må prioriteres, men det er og viktig å ressurssette og bekjempe økonomisk kriminalitet, skriver Nilsen.

En stor kartlegging gjort av BT/E24 har avdekket at syv av ti konkurssaker henlegges i Vest politidistrikt.

Skatteetaten har ikke oversikt over hvordan henleggelsene fordeler seg på politidistriktene.

At over halvparten av sakene henlegges på landsbasis bekymrer skattekrimsjefen.

Han skriver at folks vilje til å betale skatt og bidra til å finansiere velferdsstaten kan bli truet dersom alvorlige saker ikke får noen konsekvens.

– I tillegg kan tilliten til Skatteetaten og politi- og påtalemyndigheten svekkes.

– Vanskelig å forstå

Skatteetaten er storleverandør av anmeldelser til politiet. Det samme er bostyrerne – advokatene som får som oppgave å rydde opp etter konkurser og tvangsoppløsninger.

Bostyrere er frustrerte over at syv av ti konkurssaker ender med henleggelse i Vest politidistrikt, slik BT/E24 har avdekket.

Det er også direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

– Det er vanskelig å forstå hvordan politiet kan konkludere med at kriminaliteten ikke er alvorlig nok når de i liten grad går inn i sakene, skriver hun.

– Når en bobestyrer anmelder, er det i seg selv en indikasjon på at saken bør etterforskes, skriver Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim er enig i at tilsynelatende mindre alvorlige forhold kan skjule mer alvorlig kriminalitet.

For eksempel kan manglende regnskapsføring forut for en konkurs skjule tapping av selskapet eller underslag.

– I tillegg ser vi at noen lager avanserte oppsett med selskaper for å skjule pengestrømmer og sin egen rolle, sier han.

Økokrim bekymret

Han er ikke fornøyd med henleggelsesstatistikken for konkurssaker i Vest og Oslo.

– Økokrim vil selvfølgelig aldri være tilfreds med en situasjon i politiet der 70 prosent av sakene på et kriminalitetsområde henlegges.

Førstestatsadvokaten er helt klar på at en forutsetning for å slå tilbake mot økonomisk kriminalitet, er at det er tilstrekkelige ressurser til å faktisk etterforske sakene.

– Man kan jobbe mye med metodikk og måten en jobber på, men i bunnen ligger ressurssituasjonen.

Nordeng var en av forfatterne bak den hemmeligstemplede rapporten som for tre år siden kom med en klar anbefaling til Vest politidistrikt:

De måtte skaffe flere etterforskere om de skulle holde den økonomiske kriminaliteten i sjakk.

Som BT/E24 skrev forrige uke, har økoavsnittet i Vest fortsatt ikke penger til å ansette nok etterforskere til å hamle opp med hvitsnippforbryterne, tre år etter.

– Vi i Økokrim er bekymret for opplysningene om at ressurssituasjonen i Vest politidistrikt er forverret, sier Petter Nordeng.

Riksadvokaten vil ikke kommentere

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt har tidligere sagt at grunnen til at så mange konkurssaker henlegges, er at de prioriterer mer alvorlig kriminalitet, etter føringer fra Riksadvokaten.

BT/E24 har bedt riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om et intervju. Kommunikasjonsavdelingen svarer at de ikke vil kommentere dette, men henviser til statsadvokaten. Det har ikke lyktes BT/E24 å få en kommentar fra statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

