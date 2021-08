Miljøaktivister har tatt seg inn i Olje- og energidepartementet

Omtrent 20 aktivister fra gruppen Extinction rebellion skal ha tatt seg inn i departementets lokaler.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Extinction Rebellion har tatt seg inn hos Olje- og energidepartementet, skriver NRK. Kanelen skriver at det skal være omtrent 20 aktivister i bygget.

Gruppen har varslet flere store aksjoner i Oslo denne uken.

– De demonstrerer på stedet. Noen sitter inne og opp mot 150 sitter utenfor. De oppfører seg veldig fint. Vi følger situasjonen nøye og har dialog med departementet. Vil de at de skal fjernes, så snakker vi med demonstrantene om det. Men departementet har sagt at det er greit at de står der, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt.

Flere aktivister sitter inne i Olje- og energidepartementet. Vis mer

Gruppen skriver på Facebook at det er 17 aktivister fra Extintion Rebellion Ung som har tatt seg inn i departementet som en protest mot regjeringens oljepolitikk. Gruppen krever at «regjeringen stanser all oljeleting og trekker tilbake 23–25 konsesjonsrunde».

– Vi er her i dag for å kreve en annerledes olje- og energipolitikk, sier en demonstrant.

– Vi har enormt dårlig tid. Vi har prøvd andre demokratiske kanaler. Vi har kommet frem til at sivil ulydighet er et nødvendig grep, fortsetter han.

Tidligere denne uken skal den samme gruppen ha sperret innkjørselen til oljeanlegget Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

– Extinction Rebellion gjør opprør for livet og krever at styresmaktene erkjenner sannheten om den miljø- og klimakrise vi befinner oss i, skriver gruppen om seg selv på Facebook.

Flere mennesker har samlet seg utenfor Olje- og energidepartementet. Vis mer

Les også Aksjonsgruppe ved Stureterminalen – Equinor ber ansatte holde seg hjemme

– Vi må ikke miste hodet

Utenfor departementet møtte Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. Hun sier til VGTV at hun gikk ned til der aktivistene samlet seg, fordi hun ønsket å si sin mening.

– Jeg forstår engasjementet deres, forstår at mange nå er bekymret. Men det vil ikke løse noen ting for Norge å legge ned oljenæringen som de tar til orde for, fordi vi flytter arbeidsplasser og utslipp til andre land, sier Frp-lederen.

Sylvi Listhaug (Frp) møtte aktivistene utenfor Olje- og energidepartementet. Vis mer

Hun sier at hun er enig med aktivistene i at at utslippene skal ned, men legger til at:

– Vi ikke kan miste hodet og tro at Norge skal redde hele verden, sier hun.

– Men jeg har troa på teknologi jeg da, jeg er fremtidsoptimists. Jeg tror at dette skal gå bra, nettopp fordi det er så mange kloke hoder som jobber med disse tingene, legger hun til.